Zbog karijere stavio ljubav na čekanje: Ne treba se zaletavati

Loša je situacija na hrvatskoj glazbenoj sceni. Tražimo mlade nade, nekog tko je gladan i želi graditi uspjeh. Ja predajem štafetu. Prošao sam puno toga, upoznao brojne glazbenike i sad treba doći netko mlađi kome će se dati raditi, priča nam Slaven Berić (31). Bjelovarskog glazbenika hrvatska scena zna pod pseudonimom Fil Tilen.

31-godišnji pjevač od malih je nogu znao da će postati glazbenik, okušao se u ulozi radijskog voditelja, pratili smo njegove transformacije u showu ”Tvoje lice zvuči poznato”, a sad ćemo ga gledati i kao člana žirija u prvom hrvatskom hip-hop talent showu ”Rap Camp”.

- Bitno je da svi natjecatelji shvate da će slava proći, ali rad ne. Treba biti karizmatičan, imati taj X faktor koji te razlikuje od drugih i treba biti uporan - govori Tilen koji u showu neće tolerirati bezobrazluk.

- Davat ću dobronamjerne savjete i biti prijateljski nastrojen, ali lomit ću ego i imat ću autoritet - dodaje Bjelovarac čije pjesme imaju nekoliko milijuna pregleda. Hrvatski glazbenik na sceni je aktualan od 2010. godine, a priznaje da mu na početku karijere nije bilo nimalo lako.

- Kad sam započinjao svoju karijeru, teško mi je bilo probiti se na sceni. Prije toga sam deset godina radio po raznim studijima i sve je to bilo dosta niskobudžetno - priča nam Tilen te objašnjava kako su postojali oni koji nisu htjeli da uspije.

- Pogotovo u hip-hop krugovima. Uvijek postoji zavist, samo što je kod nekih ljudi ona posebno izražena, a to su oni koji bi htjeli uspjeti, a nisu spremni uložiti vremena da se to dogodi - govori. I dok su svi tinejdžeri izlazili po klubovima i nalazili se na igralištima, on je doma pisao i stvarao glazbu.

- Doživio sam puno negativnih komentara. Sad me za to briga, ali kad imaš 21. godinu i nitko te ne pripremi na to, normalno da te to dira. Nisam imao ni mentore, ni izdavače, bio sam prepušten sam sebi - priča hrvatski reper koji nam otkriva kako je i dalje sam sebi najveća podrška. U slobodno vrijeme Tilen voli gledati dokumentarne serije i filmove, a ne može se ni ”odmoriti” od glazbe, s obzirom na to da usavršava svoje sviranje klavira i gitare.

Posvećen radu i ambicijama da uspije u inozemstvu, Fil Tilen je po strani ostavio i svoj ljubavni život.

- Više se ni ne sjećam kakav sam kad se zaljubim. Mislim da se se prave veze stvaraju na tome da imaš želju napraviti prostor za nekog u svojem životu i onda se trebaš posvetiti tome da upoznaš neku osobu. Ne treba se zaletavati i zaljubljivati odmah. To su bajke. Moraš prvo vidjeti koliko si kompatibilan s nekim - zaključuje glazbenik.

Svi koji misle da znaju repati mogu se prijaviti na 'Rap Camp', prvi hrvatski hip-hop talent show. Prijave traju do 14. listopada, pobjednik će osvojiti ugovor u vrijednosti od 100.000 kuna, a informacije pronađite na rapcamp.24sata.hr.