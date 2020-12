Zbog Miočića mijenjali pravila u 'Milijunašu': Puno je zaradio, a bratu Marijanu je poklonio auto

Prijavio se i u legendarnu 'Kviskoteku' Laze Goluže koju je vodio Oliver Mlakar. Pobijedio je u tri emisije, no u konačnici 1986. u velikom finalu bolji od njega bili su Radoslav Dodig i Robert Pauletić

<p>Legendarnog <strong>Mirka Miočića</strong> iz Rtine pokraj Zadra pamtimo po natjecanjima u brojnim kvizovima u čemu je bio majstor. Za kvizove se zainteresirao još kao srednjoškolac, a prvi put se pojavio u kvizu 'Tri, dva, jedan, ali vrijedan' sa 16 godina. Tada je osvojio drugo mjesto. Prijavio se i u legendarnu 'Kviskoteku'<strong> Laze Goluže </strong>koju je vodio <strong>Oliver Mlakar</strong>. Pobijedio je u tri emisije, no u konačnici 1986. u velikom finalu bolji od njega bili su <strong>Radoslav Dodig</strong> i <strong>Robert Pauletić</strong>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Posebno je ostao zapamćen po kvizu 'Tko želi biti milijunaš'. U toj emisiji Mirko je gotovo uvijek bio 'džoker zovi', a samo u jednoj sezoni natjecatelji su ga pozvali 48 puta, od čega je 45 puta znao odgovor. </p><p>Zbog njega su se promijenila i pravila - istog je čovjeka bilo moguće zvati samo tri puta u sezoni prikazivanja.</p><p>- To je bilo opsadno stanje s pozivima. Od provjeravanja telefonske veze do potpune tišine kad bi telefon zazvonio - rekao nam je prošle godine Mirkov brat <strong>Marijan</strong>. Osim što je bio 'džoker zovi', jednom je sjeo i preko puta voditelja <strong>Tarika Filipovića</strong> (48) i osvojio 32.000 kuna. </p><p>Sudjelovao je i u kvizu 'Potjera'. Miočić je bio lovac u kvizu 'Potjera' od početka njegova prikazivanja, 2013. godine, pa sve do ožujka 2016. godine, kada je na njegovo mjesto došao kvizaš<strong> Krešimir Sučević Međeral</strong>, kojeg je Miočić pobijedio u njegovom prvom kvizu 'Diplomac' 1998. godine. </p><p>Posljednjih je godina govorio kako je <strong>Dean Kotiga</strong> najbolji 'lovac' u tom kvizu, no gledatelji se s tim nikada nisu slagali. Isticali su kako je velika čast izgubiti upravo od Mirka, koji je bez konkurencije bio omiljeni kvizaš. Osim svojim znanjem, isticao se skromnošću i spremnošću da pomogne. Mirko je uvijek odbijao tražiti dio nagrade koju bi netko osvojio uz njegovu pomoć dok je bio 'džoker zovi'.</p><p>Teško je pobrojiti Mirkovu ukupnu zaradu na kvizovima, a prema procjeni brata Marijana, ona je oko pola milijuna kuna. Kupio je auto i dao ga bratu, sam nije imao vozačku, pa ga je brat vozio kako treba.</p><p>Mirko je svoju zaradu trošio jedino na novine. Dnevno ih je kupio barem pet komada.</p><p>Marijan nam je otkrio i da je Mirko bio ljubitelj ljudi i druženja te je volio igrati na karte. </p><p>- Briškulu, trešetu, trijumf... Kamo god bi došao, ljudi bi se okupili. Imao je to u sebi - rekao je njegov brat.</p><p>Mirko je preminuo 2017. od posljedica teške kronične bolesti, u 61. godini. Imao je komplikacije vezane uz dijabetes zbog čega je dva puta išao na operaciju.</p>