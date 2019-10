Zbog njih tekle suze: Reakcija Janka najviše nas je 'pogodila'

U četvrtoj epizodi showa 'Supertalent' prvi je nastupio Dječji zbor glazbene škole Varaždin, koji je izvedbom hitova grupe Queens oduševio žiri i odmah rasplakao pjevačicu Maju Šuput Tatarinov (40). Osim Maje koja je jecala u suzama, Martini Tomčić (47) i Janku Popoviću Volariću (39) također su zasuzile oči.

Sad nam je profesorica Rosana Cepanec otkrila zašto su se odlučili prijaviti na show.

- Nakon odjeka na našem tradicionalnom Fašničkom koncertu, djeca su izrazila želju da nastupe i u Supertalentu. Profesor Cvrtila uvježbao ih je i motivirao za rad, a na meni kao njegovoj nasljednici je bio zadatak da to održim i nastavim u tom smjeru. Treba naglasiti da su djeca točku koju su izvela na audiciji uvježbavali uz svoj redovni školski, klasični program - pohvalila nam se profesorica.

Otkiva kako je danima bila pod dojmom nakon audicije.

- S obzirom na to da je to tek moj početak rada sa zborom, ovo nam je bio jako važan nastup, u glazbenom smislu, no i emocionalno. Najviše su nas iznenadile Jankove suze. Martina jako dobro razumije što znači raditi s djecom u glazbi i koliko je to emotivno, Maja je emotivna po prirodi, no djeci su Jankove suze bile najdraže - otkiva. Djeca su bila, kaže, oduševljena i ponosna, a roditelji još i više. Rosana smatra kako je nastup na audiciji velika motivacija za daljnji rad.

- Ovog trenutka mi ne pada ništa manje stereotipno na pamet nego da sam toliko sretna da postoje takvi ljudi kao što ste vas dvoje profesora i da postoje djeca koja su krenula zahvaljujući Vama putem koji meni i kao majci daje ipak vjeru u bolju budućnost - komentirala je Martina, a Maja je dodala kako ne zna razlog zašto je plakala.

- Ta silina emocija koja se dogodila kad ste vi počeli i onda kada sam vidjela te muške suze kod Janka koji najiskrenije plače. Molila sam Boga da prestanete jer raspast ću se koliko ste me oduševili. Ovo je bio takav emotivni i dobar događaj, tako da jedva čekam da vas vidim ponovno - izjavila je te upitala kolege: 'Ima li netko maramicu?'.

Jedini član žirija koji nije plakao je Davor Bilman (43).

- Ja razumijem da su vas malo ponijele emocije... - krenuo je sa svojim izlaganjem, a onda se javila Maja.

- Što ti hoćeš, bezosjećajni ćelavac. Neću više nikad s tobom pričati, neću ti ni sladoled nikad više kupiti - poručila mu je pjevačica, što je publiku nasmijalo.

Rosana je otkrila kako je zbor obavezan predmet u Glazbenoj školi u Varaždinu od trećeg razreda, kada djeca prvi puta počinju skupno muzicirati, nauče osnove vokalne tehnike i postavke glasa. Od četvrtog do šestog razreda osnovne škole pjevaju u zboru starijeg uzrasta, višeglasne skladbe. Satovi zbora održavaju se dva puta tjedno.

