Zbog opake bolesti poznata glumica će prekinuti karijeru: 'Nisam mogla sići niz stepenice'

Foto: Hutchins Photo/IPA/PROFIMEDIA

Christina je preuzela glavnu ulogu u Netflixovoj seriji 'Dead to Me' (Ubojite prijateljice), a to će, kako kaže, najvjerojatnije biti posljednji glumački posao zbog borbe koju vodi s multiplom sklerozom

Jen Harding će vjerojatno biti posljednji lik kojeg ću glumiti. S mojom bolešću, ne znam koliko sam sposobna. Ali ovo je bio dar, rekla je u razgovoru za Variety Christina Applegate (50) i tako otkrila da će vjerojatno prekinuti glumačku karijeru. POGLEDAJTE VIDEO: - Moralo je biti hladno, jer je toplina naš kriptonit. Ne možeš ni raditi tih 18 sati dnevno. Bilo je to nemoguće - objasnila je i dodala da su kolege sa snimanja zbog njezine situacije bile 'pune ljubavi'. - Ako sam ih nazvala ujutro i rekla: ‘Društvo, ne mogu sići niz stepenice‘, odgovorili bi ‘U redu! Nećemo danas. Radit ćemo druge stvari.‘ Netflix nam je čak dopustio da napravimo pauzu od nekoliko mjeseci kako bih se mogla pribrati nakon dijagnoze i pronaći liječenje - rekla je. Foto: HPA/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL No, iako možda više neće stati pred kamere, glumica razmišlja o nekim drugim poslovima u Hollywoodu. Inače, Christina je preuzela glavnu ulogu u Netflixovoj seriji 'Dead to Me' (Ubojite prijateljice), a to će, kako kaže, najvjerojatnije biti posljednji glumački posao zbog borbe koju vodi s multiplom sklerozom. Zvijezdi serije 'Bračne vode' multipla je dijagnosticirana 2021. godine. Za New York Times nedavno je priznala da je godinama prije imala znakove ove autoimune bolesti. Osim toga, otkrila je kako je zbog nje izgubila i ravnotežu tijekom snimanja jedne od sezona Netflixove serije. Foto: TheImageDirect.com Nakon što joj je dijagnosticirana bolest, producenti serije 'Dead to Me' pauzirali su snimanje na pet mjeseci kako bi glumica mogla početi liječiti. - Ne mogu hodati bez štapa. Nikad neću prihvatiti ovo. Ljuta sam - zaključila je ranije za Times. Foto: PROFIMEDIA Najčitaniji članci