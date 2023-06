Zbog orgija je tražila milijune od Berlusconija: Bivša žena ga je ostavila zbog seks skandala

Silvio Berlusconi preminuo je u ponedjeljak u 87. godini. Jedna od osoba koja je obilježila njegov život je njegova bivša supruga Veronica Lario.

Ona se još prije pet godina žalila na odluku suda zbog koje joj uskraćeno pravo na mjesečnu alimentaciju od 1,4 milijuna eura. Uz to, žalila se i na odluku kojom je morala vratiti 50 milijuna eura suprugu koje je dobila nakon razvoda 2014.

Od mladosti je željela slavu

Veronica Lario (66), rođena kao Miriam Raffaella Bartolin u Bologni, svoju je glumačku karijeru pod vodstvom Enrica Maria Salerna, s kojim je bila u ljubavnoj vezi. Glumila je u TV i kazališnim produkcijama, a najpoznatija je po ulozi u kultnom talijanskom hororu Tenebrae.

No, sredinom 30-ih odlučila se umiroviti od glume, a u to je doba negdje upoznala budućeg talijanskog premijera. Upravo je ona presudila njegovom prvom braku - s Carlom Elvirom Luciom Dall’Oglio. U tom su braku dobili i dvoje djece - kćer Marinu 1966. dok se sin Pier Silvio rodio 1969.

Foto: FAT/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Čini se kako je Silvio oduvijek "padao" na glumice, jer je i Carla bila glumica, no, 20-ak godina mlađa Veronica koju je primijetio u kazalištu očigledno je bila osvježenje koje je Silviu tada bilo potrebno. Ipak, i Veronica je trebala razmišljati o onoj staroj - "jednom varalica, uvijek varalica".

Svojeglava Veronica

U vezi koju su okrunili brakom 15. prosinca 1990. rodila mu je troje djece - Barbaru (1984), Eleonoru (1986) i Luigija (1988). Njihovo prvo dijete koje su začeli nije došlo na svijet, jer je Lario odlučila okončati ranu trudnoću induciranim pobačajem, jer su rana testiranja pokazala neki oblik deformacije kod fetusa.

Kao supruga talijanskog premijera, Veronica je, iznenađujuće, odlučila svoju privatnost držati dalje od očiju javnosti. Tako je izbjegavala supruga pratiti na većini javnih događanja te je rijetko pratila Silvia na sastancima. S druge pak strane, svoj je karakter i svojeglavost iskazivala na drugi način - redovito pokazujući svoje političke stavove pojavljivanjem na prosvjedima, poput onih organiziranih na temu bioetike, protivljenju raku u Iraku i slično.

Komunicirali preko javnih pisama

Ipak, Silvio se nikad nije libio toga da svoju suprugu ne spominje u javnosti, a više nego jednom iznosio je javne aluzije na račun navodne afere svoje supruge s komunističkim filozofom i svojim političkim protivnikom, Massimom Cacciarijiem. 31. siječnja 2007. Lario je rekla kako je njena "čast povrijeđena komentarima koje je izrekao njen suprug Berlusconi tijekom VIP partija nakon dodjele TV nagrada, koja je emitirana na jednom od njegovih kanala".

Da nisam oženjen, odmah bi se oženio s tobom - rekao je tada medijski modul starleti i budućoj parlamentarki Mari Carfagnai, što je višekratno preneseno u brojnim talijanskim medijima. Prema jednim novinama, navodno su ga čuli kako govori "s tobom bi pošao bilo gdje". Njegova je supruga Lario tada napisala pismo objavljeno u novinama La Republicca: Te izjave štete mom dostojanstvu - mom mužu i njemu kao javnoj ličnosti, stoga tražim javnu ispriku, budući da je nikad nisam dobila privatno.

Foto: Alberto Terenghi / ipa-agency.net

Suočena sam s neizbježnim kontrastima i bolnim trenucima, dok dugi bračni odnos podrazumijeva poštovanje i diskreciju. Sada pišem da bi otkrila svoje mišljenje, a komentari mog supruga bili su neprihvatljivi i ne mogu se svesti na puke šale". Nakon nekoliko sati, Silvio Berlusconi je također preko javnosti pismeno odgovorio svojoj ženi ispričao se za ono što je rekao prije tri dana.

Nije željela trpiti prevare i orgije čovjeka koji je postao ridikul

U travnju 2009. Veronica je ponovno napisala otvoreno pismo za javnosti, u kojem je kritizirala druženja svog supruga s mladim damama, nazivajući njegove izbor kandidata za Europski parlament "čistim smećem".

U svibnju je tada 53-godišnja Veronica nazvala svoju odvjetnicu i dala joj upute za brzi početak brakorazvodne parnice. Veronicina odluka: Zbogom Silvio - naslov je koji su u nedjelju objavile talijanske dnevne novine. Uvijek je isticao svoju sklonost prema lijepim ženama, i čini se da je upravo to presudilo njegovu drugom braku.

Foto: / ipa-agency.net

Mediji su ga prozivali da je na mjesto ministrice za ravnopravnost spolova postavio Maru Carfagnu (32) jer mu je, navodno, bila ljubavnica kao i studentica Noemi Letizia (18). Također, premijer je na listu kandidata za Europarlament postavio četiri starlete. Supruga ga je javno prozvala zbog toga, pa ih je uklonio s izbornih lista.

Nakon potresa u L’Aquili doktorici Fabioli Carrieri rekao je kako bi htio da ga baš ona spasi iz ruševina. Berlusconi je došao u Napulj na proslavu 18. rođendana Noemi Letizije. Darovao joj je zlatnu ogrlicu, a ona mu je tepala “Tatice!”.

Bunga bunga zabave

Silvio Berlusconi odbacio je navode mlade Marokanke Karime Keyek (17), poznatije kao Ruby, da je spavao s njom i da je u svojoj vili organizirao orgije.

Ruby, trbušna plesačica, medijima je ispričala kako je za Valentinovo 2010. od Berlusconija dobila 7000 eura.

- Silvio me odveo u jednu od soba svoje vile i rekao kako mi želi pomoći te da ne traži ništa od mene zauzvrat. Dao mi je omotnicu u kojoj je bilo 7000 eura. Tada sam mu rekla kako mi je najveća želja dobiti talijansko državljanstvo i postati policajka - rekla je Ruby za jedan talijanski list. I Iako je isprva tvrdila da se seksala sa premijerom maloljetnica je to ipak porekla, no i dalje tvrdi da je Berlusconi nekoliko puta organizirao orgije u svojoj luksuznoj vili. Istražiteljima je rekla kako je jedne večeri u vilu došlo 20 žena među kojima je bila i ona. Jedini muškarci na večeri bili su Berlusconi i urednik s njegove televizije Emilio Fede.

Foto: FAT/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL

- Sve žene bile su gole. Ja sam jedina ostala odjevena. Orgije je Silvio često nazivao bunga-bunga - priča tinejdžerica. Marokanka kaže kako joj se Berlusconi prestao javljati čim mu je priznala da ima 17, a ne 24 godine kako mu je isprva rekla.

On joj ne želi dati novac jer je i ona njega varala

Bila je to već tisućita laž. Ocijenila sam da je bolje zadržati ono malo samopoštovanja koje mi je ostalo, da se bolje razvesti. U svakom slučaju, on me je naveo na tu odluku, kazala je Veronica Lario. "Tisućita Berlusconijeva laž" bila je razularena zabava na kojoj je premijer slavio 18. rođendan manekenke Noemi Letizije, a razotkrili su ga novinari. Svojoj supruzi je rekao da ide na vrlo važan sastanak na jugu Italije. Također, Veronica mu zamjera što nije bio na 18. rođendanu niti jednom od njihovo troje djece. Njezina razočaranja opisana su dopunjenoj biografiji.

Foto: Alberto Terenghi / ipa-agency.net

U brakorazvodnoj parnici je zahtijevala da joj godišnje isplaćuje 43 milijuna eura godišnje - odnosno 3,5 milijuna eura mjesečno-.

Silvio na to nije htio pristati, već joj je predložio 200 tisuća eura mjesečno. Berlusconi joj navodno nije želio dati više jer ga je navodno Veronica varala, kao što je i on nju.