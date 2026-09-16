Zbog Robertove piletine chefovi nisu odložili vilice ni nakon ocjenjivanja u 'Masterchefu'

Audicijska kuhinja MasterChefa ugostila je kandidate koju su pred žiri stigli s osobnim pričama, obiteljskim uspomenama i jelima u koja su utkali vlastita iskustva, no jednom kada je kuhanje počelo, trebalo je pokazati znanje, sigurnost i sposobnost snalaženja pod pritiskom. Neki su svojim odabirom iznenadili chefove Stjepana Vukadina, Marija Mihelja i Gorana Kočiša, neki su se morali nositi s neočekivanim problemima, a svaka odluka za radnom jedinicom mogla je utjecati na konačan ishod audicije.

Jedno od najupečatljivijih jela večeri pripremio je Dejan Jaklenec iz Samobora. Svoje „Hrskave genijalce“, odnosno pohani mozak, odabrao je zbog obiteljske tradicije. Ova se namirnica, naime, često nalazila na njihovom obiteljskom stolu, a pripremala ju je njegova baka. Mozak je bio tehnički savršeno pripremljen, kremast i mekan, što mu je donijelo jednoglasnu podršku žirija.

Foto: Luka Dubroja

- Spreman si za moj tim - poručio mu je Goran. Dejan je nakon tri „da“ i osvojene pregače priznao: „Osjećam se ponosno, osjećam olakšanje. Sreća je tu prije svega. Idemo u daljnje pobjede.“

Foto: Luka Dubroja

Tri „da“ osvojio je i Robert Hajduk, koji se inače bavi peradarstvom, a chefovima je odlučio dokazati koliko dobro može pripremiti naizgled jednostavan pileći steak. Piletinu je stavio na hladnu tavu, objasnivši kako je nakon tri godine pripremanja tog jela zaključio da na taj način najbolje može pratiti zvuk pečenja i procijeniti u kojoj je fazi meso. Rezultat je impresionirao žiri.

Foto: Luka Dubroja

- Dali ste nam savršeno termički obrađen komad piletine. To je toliko jednostavno, a toliko kompleksno napraviti onako kako treba -rekao mu je Stjepan. Nakon što je Robert s pregačom napustio kuhinju, chefovi su nastavili jesti njegovu piletinu.

Foto: Luka Dubroja

- Moram priznati da sam nešto naučio - zaključio je Goran.

Matija Vidaković iz Valpova na audiciju je donio smuđa kojeg je sam ulovio.

Foto: Luka Dubroja

- Živim pokraj rijeke, riba je uvijek bilo kod nas na meniju. To je dio mene. Pecanje i kuhanje su moj život - rekao je.

Njegovo filetiranje bilo je dovoljno da Goran svoj „da“ izgovori i prije nego što je jelo bilo gotovo, a nakon kušanja pečenog smuđa u istom odgovoru pridružili su mu se chefovi Stjepan i Mario.

Foto: Luka Dubroja

- Potencijal je neupitan, pitanje je samo koji će se od nas izboriti za tebe - poručio mu je Stjepan. Matija je, međutim, otkrio da mu je najdraža hrana dobro pečeni steak, sugerirajući da bi njegov izbor mentora ipak mogao biti Mario.

Uspješna je bila i audicija Nensi Dujić iz Vodica, iako tijekom kuhanja nije tako izgledalo.

Foto: Luka Dubroja

- Ništa mi nije išlo glatko, od početka mi ništa nije išlo lako - priznala je dok je pripremala raviol punjen ricottom, bosiljkom i žumanjkom u šalši. Nakon kušanja raspoloženje se potpuno promijenilo. Žiri je bio oduševljen jelom, uz zamjerku da mu nedostaje soli.

- Ovo je jedno rustikalno jelo koje ima jako puno zamki, jer je tehnički zahtjevno za napraviti - istaknuo je Goran. Tri „da“ donijela su joj pregaču i veliko olakšanje.

Foto: Luka Dubroja

- Koje olakšanje, pogotovo jer sam čula tri da - kazala je Nensi.

Nina Miletić iz Ražanaca pokraj Zadra predstavila se bao bunsima s piletinom.

Foto: Luka Dubroja

Stjepan joj je zamjerio što piletina nije bila trgana, no dodao je: „Sva druga kombinacija okusa jako lijepo funkcionira.“ Podrška žirija donijela joj je pregaču, a Nina nije skrivala oduševljenje: „Ja sam ovo stvarno uspjela!“

Foto: Luka Dubroja

Do pregače je stigla i Duška Stefanov Crnković, iako je njezina salata od bifteka i jagoda podijelila žiri.

Foto: Luka Dubroja

Mario joj je zbog pogrešaka u kuhanju dao „ne“, dok je Goran prepoznao potencijal: „Previše energije trošite na priču, a malo na kuhanje. Imate osjećaj za okus, začinjavanje, balans i kontrast. Ali trebate se fokusirati na ono što radite, a ne na ono što pričate. Dat ću vam 'da'.“

Foto: Luka Dubroja

Uz Stjepanovu podršku Duška je osvojila potrebna dva „da“. „Idemo slaviti, ima još bifteka kod mene doma“, našalila se nakon prolaska.

Marija Ćavar iz Ljubuškog svojim je svinjskim lungićem na pireu od cvjetače željela spojiti Dalmaciju i Hercegovinu. Stjepan je ocijenio da je pokazala prosjek koji mu nije dovoljan, no Mario je odlučio dati priliku njezinu potencijalu.

Foto: Luka Dubroja

- Vidjeli smo energiju, želju i volju. Kockat ću se i dat ću 'da' - rekao je, a chef Goran se složio s njim, pa je i Marija osvojila pregaču.

Foto: Luka Dubroja

Pravi kaos na svojoj radnoj jedinici napravila je Marija Bilić iz Solina pripremajući lungić, pire od celera, čips od poriluka te umak od vina i brusnice.

Foto: Luka Dubroja

- Sve sam falila, ali moram to dovesti do kraja - rekla je tijekom pripreme. Unatoč neredu, konačni rezultat ugodno je iznenadio chefove.

Foto: Luka Dubroja

- Za neko divno čudo, vaše je jelo funkcioniralo super. Od mene imate 'da' - rekao joj je Goran. Stjepan joj je spočitao kaos na radnoj jedinici, ali joj je ipak dao prolaz, baš kao i Mario.

- Pregača mi znači sve. Djeca će biti jako ponosna na mene - istaknula je Marija.

Neizvjesno je bilo i za Sandru Ročić, koja je pripremila krakove lignje s kremom od batata i čilijem. Budući da je velik dio komponenti donijela unaprijed pripremljen, Stjepan joj je zadao dodatni zadatak kako bi provjerio njezino snalaženje u kuhinji. Nakon kušanja ostao je pri svom „ne“.

Foto: Luka Dubroja

- Mi od vas apsolutno ništa nismo vidjeli. Kako se snalazite u kuhinji, tehnike... Nemam razloga da vam dam 'da' - rekao je. Mario je ipak odlučio riskirati, a pridružio mu se i Goran, čime je Sandra osvojila pregaču.

Foto: Luka Dubroja

- Imam leptiriće u trbuhu od sreće. Dalje ću se boriti za ulazak u kuću i opravdati ovu pregaču - poručila je.

Jedini koji je ove večeri kuhinju napustio bez pregače bio je Ivan Mihael Levak iz Adamovca. Piletina s brusnicama i tostiranim pistacijama uz tagliatelle nije zadovoljila kriterije žirija.

Foto: Luka Dubroja

- Bilo je tu puno tehničkih grešaka. Umak se pravi od povrća i na toj se bazi radi dalje, uz mali dodatak vrhnja. Tjesteninu bi bilo dovoljno odmah stavljati u umak nakon kuhanja. Smatram da ovo nije na razini koju mi tražimo. Nažalost, od mene je 'ne' - objasnio je Goran. „Ne“ je dobio i od Stjepana, dok mu je Mario dao motivacijsko „da“.

Foto: Luka Dubroja

- Otići ću sada odmoriti - zaključio je Ivan nakon audicije.

Nova audicijska večer tako je donijela još bijelih pregača i nove kandidate koji nastavljaju svoju MasterChef avanturu, no osvojena pregača tek je prvi korak na putu prema MasterChef kuhinji.