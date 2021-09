Milica Veselinović (17) i Mensur Ajdarpašić našli su se u centru pažnje čim je počelo emitiranje zadnje emisije 'Zadruga'. Naime, njihova se veza razvila vrlo brzo, a svoje intimne susrete nisu se trudili skrivati od kamera.

POGLEDAJTE VIDEO:

Za srpske medije sada je progovorila i Miličina majka Ana Veselinović koja im je rekla kako je izvan sebe zbog skandaloznog ponašanja svoje kćeri.

- Trudim se biti dobro, koliko god je to moguće. Nikako to nisam očekivala od nje, mislila sam da ne postoji šansa da moje dijete napravi takvo nešto. Stvarno sam razočarana ponašanjem svoje kćeri, teško mi je. Više me ništa ne može iznenaditi - rekla je majka za Kurir.rs.

Otkrila je i kako maloljetna Milica do sada imala samo jednu ozbiljnu vezu koja je trajala godinu i pol, a kojoj su se protivila oba roditelja.

Kaže kako su ona i suprug Milicu uvijek imali na oku i pazili što radi. Kaže kako je zbog tog dečka imala problema u školi pa su se bojali da zbog njega ne napusti školu, no to se nije dogodilo.

- Milica se nikad nije upuštala tek tako u neke veze. Pričala mi je da s nekim prvo mora biti prijatelj. Nikad nisam čula da je Milica bila s nekim na jedno veče. Ne znam što joj se dogodilo - dodala je šokirana majka.

Rekla je i kako joj se nije svidjelo Mensurovo ponašanje prema Mini s kojom se ranije u Zadruzi upustio u vezu te kako se boji da će se isto dogoditi i s njezinom kćeri.

- Iznevjerila me je, da nije moja svašta bih rekla, a njoj ću u oči svašta i reći. Ja sam poslije trećeg dana od Miličinog ulaska u Zadrugu završila na Hitnoj zbog visokog tlaka. Više to nisam mogla podnijeti. Možda se dogodila ljubav, ali njoj ipak takvo ponašanje ne priliči, ne mogu ju prepoznati - rekla je za kraj u razgovoru.