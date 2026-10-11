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DRAMA OKO MLADOG GLAZBENIKA

Zbog snimke na kojoj Jozinović pjeva Thompsona, pozivaju na bojkot koncerata u Beogradu

Piše 24sata,
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Zbog snimke na kojoj Jozinović pjeva Thompsona, pozivaju na bojkot koncerata u Beogradu
Foto: Danko Šimunović
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Zbog snimke na kojoj Jozinović pjeva 'Ako ne znaš što je bilo' neki ga kritiziraju, no dio fanova stao je u obranu mladog pjevača

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Na društvenim mrežama pojavila se snimka na kojoj Jakov Jozinović pjeva poznati hit Marka Perkovića Thompsona 'Ako ne znaš šta je bilo'. Ovaj je potez izazvao pravu lavinu negativnih komentara u susjednoj državi. Dio javnosti poziva na bojkot njegovih nadolazećih beogradskih koncerata 24. i 25. listopada, a neki čak traže i njihovu zabranu. 

Videozapis je prvotno navodno objavljen na internetskoj stranici Naša Čukarica, a nakon toga se vrlo brzo proširio društvenim mrežama. Na njemu se vidi kako Jakov Jozinović na jednom slavlju pjeva pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo". Iako još nije sasvim jasno kada je točno i gdje snimka nastala, mnogi pretpostavljaju da potječe iz prošle godine.

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Mnogi su korisnici društvenih mreža otvoreno iskazali svoje nezadovoljstvo, a na Redditu su se razvile opsežne rasprave o njegovom glazbenom ukusu. Neki od njih javno su pozvali na bojkot mladog glazbenika. 

​- Ovo je nož u leđa svakom tko je kupio kartu, sramota je da uzimaš novac u Areni, a slaviš uz Thompsona - glasi jedan od nezadovoljnih komentara s interneta. S druge strane, dio publike čvrsto stoji uz njega, ističući da izbor pjesme na privatnoj zabavi ne bi trebao utjecati na njegovu profesionalnu karijeru.

Foto: Danko Šimunović

Sve ovo događa se u trenutku kada mladi glazbenik uživa golemu popularnost širom regije. Izvještaji govore kako je u rekordnom roku rasprodao beogradske Arene. 

Nedavno je Jozinović pak bio kritiziran od strane hrvatske javnosti zbog nastupa u Srbiji. Naime, hrvatske braniteljske udruge prije par mjeseci su pozvale hrvatske glazbenike da ne nastupaju u novosadskoj SPENS areni jer su tamo bili zatočeni hrvatski branitelji i civili. Toni Cetinski je svoj nastup otkazao, no ne i Jozinović. Tada je istaknuo kako glazba treba spajati ljude i donositi pozitivne promjene.

​- Publika koja me dočekala s ljubavlju i nadom da mi kao mladost biramo bolju budućnost doslovno je odgovorila na to sve - rekao je Jakov povodom tog nastupa. U rujnu je dio javnosti tražio da se Jozinoviću zbog nastupa u Novom Sadu zabrani nastup na Vinkovačkim jesenima, no gradonačelnik Vinkovaca je podržao Jozinovića te je on tamo ipak nastupio. 

Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. i druge braniteljske udruge, nekoliko su danas kasnije zatražile od Jozinovića da otkaže nastupe u Nišu zakazane za 13. i 14. studenog. Za sada su ti koncerti još uvijek u Jozinovićevom kalendaru.

Osim beogradske publike, njegove koncerte s nestrpljenjem očekuju i brojni obožavatelji u Beču, Tuzli, Mariboru, Sarajevu te Varaždinu. Jozinović se do sada nije javno oglasio o snimci. 

*uz korištenje AI-ja
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