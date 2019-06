'Zbog vjernosti prema jednoj ženi, bio bi nevjeran ostalima'

Iako se u svibnju šuškalo kako Violončelist Stjepan Hauser (32) ljubi hostesu Stelu Opančar (25), on je otkrio da je ipak solo. Za Gloriju je ispričao da bi svoju vilu trokatnicu, tik do mora u Pomeru nedaleko od Pule, volio podijeliti sa svojom savršenom djevojkom.

Foto: Instagram

- Pali me ženstvenost, do krajnjih granica, u svoj svojoj ljepoti. Privlače me djevojke sramežljive i plahe poput vila, koje su totalna suprotnost meni. Želim da izgledaju kao cure s društvenih mreža, ali da budu inteligentne, duhovne, da me razumiju i da su spremne živjeti izvan grada. A gdje mogu naći takvu!? Sretan sam i ponosan što imam prekrasne obožavateljice koje su mi muze i inspiracija, jer ženska ljepota uistinu tako djeluje na mene. Osjećam, stoga, da bih zbog vjernosti prema jednoj ženi bio nevjeran ostalima. Ja, naime, pripadam svima njima - rekao je glazbenik za Gloriju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dodaje kako prezire materijalizam, pa ne voli kada se djevojke naslikavaju sa skupim predmetima.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

U svojoj vili organizira tulume za prijatelje iz cijelog svijeta, a među gostima su i atraktivne djevojke.

Čelist koji je u rujnu 2017. prekinuo dvogodišnju vezu s Jelenom Rozgom (41), kaže, još traga za onom pravom.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Podsjetimo, bujna Slavonka iz Petrijevaca još se u prosincu 2018. pohvalila fotografijama na Instagramu na kojoj je grli član dueta 2Cellos. Družili su se u kafiću luksuznog zagrebačkog hotela, a mnogi su primijetili kako su u vrlo prisnom odnosu.

Foto: Instagram

Početkom svibnja finalistica izbora za Miss Universe Hrvatske 2016. objavila je fotografiju na kojoj se sunča na terasi Hauserove vile, a zadnjih dana se provodi u Dubrovniku. Fotografiju sa Stjepanom još nije izbrisala s Instagrama...