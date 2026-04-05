Zdravko Čolić uputio emotivnu poruku svojim fanovima nakon nastupa: Sarajevo, vraćam se ja

Zdravko Čolić (74) sinoć je po treći put ovog travnja oduševio publiku u sarajevskoj Zetri. Na samom početku koncerta pozdravio je publiku stihovima pjesme 'Produži dalje', a nakon toga je otpjevao hitove poput 'Južnjaci', 'Zvao sam je Emili', 'Ti si mi u krvi', 'Svadbarskim sokakom' i brojnim drugima.

Publiku je posebno oduševio trenutkom kada je čestitao nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine na plasmanu na Svjetskom prvenstvu. Cijela dvorana je pljeskala.

Čola je podijelio nekoliko trenutaka s koncerta, a emocije su dosegle vrhunac kada je fanovima poručio:

- Sarajevo, vratili smo ti se - stoji na njegovom profilu.