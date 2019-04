'Žele me u srpskim Parovima, ali ja želim život bez kamera'

Splićanka Lucija Stojak (24) natjecala se u devetoj sezoni 'Big Brothera' te smatra da je ona trebala pobijediti umjesto Antonija Orača Orkya.

- Nisam očekivala pobjedu dok sam bila unutra, no kad sam izišla, ostala sam jako razočarana jer sam bila daleko najpopularnija stanarka, koja je zaista nosila program. Mnogi mi ljudi i danas prilaze uvjereni da sam ja trebala pobijediti. Žao mi je da se to nije dogodilo samo iz financijskih razloga. Zaslužila sam pobjedu i nagradu bih znala iskoristiti jako dobro. Smatram da sistem glasovanja nije bio fer i korektan, što se nakon završetka i dokazalo. Također smatram da je sve namješteno - ispričala je Lucija za Slobodnu Dalmaciju.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

Nagrada od 371 tisuću kuna pobjegla joj je, ali mnogi tvrde da je upravo ona držala gledanost showa. Ukoliko bi se ponovno prijavila u show 'Big Brother' bila bi, kaže, ista.

- Taj je show zaista jedno predivno iskustvo. Upoznajete sami sebe kroz sve te ljude koji prolaze kroz kuću jer nemate gdje pobjeći i morate naučiti živjeti s različitim karakterima i osobama koje vam ne odgovaraju i s kojima se nikad ne biste družili u vanjskom svijetu. 'Big Brother' pamtim po predivnim trenucima. Sve bih opet isto napravila jer u protivnom to ne bih bila ja. Imala sam svoj stav i karakter, što se za malo njih može reći. Zato su me ljudi i zavoljeli. Neke sam iritirala, neki su me obožavali, nema kod mene sredine, ili me volite ili ne volite. Ali sa mnom barem uvijek znate na čemu ste - rekla je Lucija.

Foto: Instagram

Gledatelji devete sezone 'Big Brothera' znaju kako je Splićanka često dolazila u sukob s Alenom Nezirović Anezi.

- Alena, ilitiga Anezi, nije mi bila nikakva konkurencija. Znala bih se ujutro probuditi, napraviti kavu i sjesti u dvorište. Znala sam da će taj dan biti dosadan pa sam razmišljala čime se zabaviti. Otišla bih do Anezi, dobacila joj neki komentar, a ona bi se zakačila na to i cijeli bi dan imala zabavu. Samo što to ona nije shvaćala iako samu sebe predstavlja kao jako pametnu osobu - ispričala je Splićanka te naglasila kako uopće ne prati Anezin rad.

Foto: Instagram

Lucija je jedno vrijeme nakon Big Brothera živjela u Srbiji jer se, tvrdi, željela odmoriti od svega.

- Koliko god netko mislio da je bajan život "poznatih", meni to nije odgovaralo. Volim piti kavu u miru i šetati se gradom bez da me ljudi kriomice slikaju i čupaju za ruku kako bi razgovarali sa mnom o showu. Sve je to lijepo kad te prepoznavaju, ali je isto tako jako naporno. U BB nikad nisam ušla da bih stekla popularnost i gradila nešto na tu kartu, nego jer me zanimalo mogu li izdržati unutra toliko dugo i u tim uvjetima. Većini ljudi to nije jasno jer sam zaista nakon izlaska mogla sebi napraviti odličnu karijeru, no vjerujte da nije sve u tome. Više sam za mirniji život bez kamera - naglasila je Splićanka.

Foto: Instagram

Ipak, sudjelovanje u realityjima nije u potpunosti isključeno.

- Dobila sam ponudu da idem u srpski show "Parove", ali sam odmah u startu odbila. Iako, za "Zadrugu" na Pinku bih razmislila. Tamo svi uđu radi novca i dobrog honorara, što kod nas nije slučaj. Uvjerena sam da bi im gledanost odmah skočila kad bih bila tamo, ali ovaj bih put tražila i da dobro budem plaćena za to. S druge strane, za Playboy se nikad ne bih skinula. Da mi nude sve novce ovog svijeta - ispričala je.

Foto: Instagram

Lucija je život u Splitu zamijenila Zagrebom gdje je već pronašla stan, a i radi za jedan talijanski modni brend.

- Zasad je sve kako treba. Ja vam slušam sve, ali pretežito nazovimo to 'cajke', i toga se ne sramim jer ih 90 posto mladih sluša i izlazi na ista mjesta poput mene. Budimo realni, koliko god to Hrvatska ne može prihvatiti, kod nas prevladavaju i opstaju uglavnom samo takvi klubovi - objasnila je Lucija koja još uvijek nema dečka i ne traži ga. Na prvom mjestu joj je trenutačno posao i njemu je posvećena.