Zeleno pleme u eliminacijsku borbu šalje Dunju i Andrijanu

Dan u Survivoru u kojem je svaka pobjeda bila dvostruko vrijedna donio je preokrete, ali i jasne pobjednike. Na vodenom poligonu u bazenu najuspješnija u žutom timu bila je Vanesa, dok je u zelenom pobjeda pripala Čedomiru. Oboje su osvojili ogrlice osobnog imuniteta i time osigurali siguran put prema ujedinjenju.

Vanesa nije skrivala zadovoljstvo: „Sretna sam i ovo me motivira da sutra idem još jače, prekosutra još jače. Kako se bliži kraj, povećava se moja želja da pobijedim.“ Uz nagradu, imala je priliku odabrati društvo za večeru. Isprva je željela nekome ustupiti svoje mjesto, no to joj u početku nije bilo omogućeno, pa je odabrala Paulu, Leonardu i Roka. Ipak, na kraju joj je omogućeno da prepusti svoje mjesto te je odlučila da to bude Ivan.

S druge strane, Čedomir je na večeru poveo Adrijanu, Srećka, Anastasju, Lanu i Ivanu, pa su tako odabrani iz oba plemena imali priliku uživati u zasluženoj nagradi nakon zahtjevnog dana. Nakon večere uslijedilo je suočavanje na plemenskom vijeću. Razgovori su se brzo vratili na ranije odluke i odnose među članovima. „Jednostavno sam očekivao da me Miloš pozove na večeru, jer bih i ja njega poveo sa sobom“, priznao je Srećko, dok je Lana dodala: „Vidjela sam koliko je Srećku teško palo što nije odabran, ali ta večer u kampu je bila vesela.“

Najviše glasova za eliminacijsku borbu dobila je Adrijana, koja je ostala smirena: „Nisam očekivala toliko glasova, ali nisam previše uznemirena“, a Čedomir je za njezinu protivnicu odabrao Dunju, obrazloživši: „Ako se nakon prave borbe vrati, zaslužuje po meni nastavak.“

Predstojeći dvoboj tako je najavio jednu od najneizvjesnijih borbi do sada, no u sljedećoj eliminacijskoj igri naći će se još netko