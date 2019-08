'Želi Hrvaticu, Kanađanke mu se ne sviđaju. Sve ih je probao'

Ove jeseni kreće 11. sezona showa 'Ljubav je na selu', a jedan od farmera koji traži ljubav je Srećko Ponjavić (33). Kandidat dolazi iz Lethbridgea u Kanadi, ali htio bi oženiti 'domaću' djevojku. Inače, Srećkov otac Danny je rođen u Kanadi, dok je majka Zora u Hrvatskoj.

- Iako se osjećam kao Kanađanin, kulturološki sam više Hrvat - rekao je Srećo za RTL. Njegovi prijatelji i bližnji tvrde da je dobar izbor za svaku ženu.

Foto: Facebook

- Kao karakter je jako strpljiv, ali ako se naljuti, bome će se naljutiti. Jako voli obitelj, svakome bi pomogao u životu. Voli i Boga i to ga, kaže, drži staloženog i poniznog - opisala je farmera njegova majka Zora. Komplimente nije štedjela ni mlađa sestra Martina.

- Kad je obitelj u nevolji, Srećko prvi dolazi. Jako voli svoju obitelj. On voli. Voli svim srcem. Mislim da bi svatko bio sretan da ga ima. Vrlo je dobar s mojom djecom pa će vjerojatno biti i dobar otac - rekla je. Martina se nada kako će njezin brat naći snažnu i dobru ženu.

- Voljela bi ih vidjeti sretne - dodaje.

Foto: Facebook

Tata ga je, pak, opisao kao partijanera.

- Moj Srećko voli fešte. On je za plesanje, za fešte... Voli život - kaže Danny.

Foto: Facebook

Dok su Srećka prijateljice hvalile, muški dio njegova društva nije bio tako blagonaklon.

- Traži Hrvaticu jer mu nijedna Kanađanka ne odgovara. Sve si ih isprobao, jednostavno nisu za tebe - kažu njegovi prijatelji, ali ga istovremeno opisuju kao dobrog dečka.

- On je luđak, ali ima dobro srce. Ovo je dobra prilika za njega. Volim ga i samo treba naći dobru ženu. To će sigurno biti Hrvatica jer nijedna Kanađanka ne može pratiti njegov tempo. On treba jednostavan život - kaže prijatelj Travis.