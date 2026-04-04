Želi li Harry stvarno pozivnicu od kralja da ljetuje u Britaniji?

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Jordan Pettitt/PRESS ASSOCIATION

I dok se raspravlja o navodnoj želji princa da ga kralj pozove u domovinu kako bi se, između ostalog, i njegova djeca družila s djedom, iza svega toga možda stoji samo potreba za jednom bitnom povlasticom...

Nedavno su strani mediji objavili kako bi princ Harry volio provesti vrijeme u Velikoj Britaniji, kako bi vidio oca, kralja Charlesa, te je izrazio želju i da i njegova djeca, Lilibet i Archie, provedu vrijeme sa svojim djedom. Tada je izvor blizak kraljevskoj obitelji poručio da 'ukoliko Harry zaista želi vidjeti oca, neka to zatraži u četiri oka'. 

Pa iako je jedan od uvjeta za posjetu policijsko osiguranje i za njega i njegovu obitelj, upravo ono koje su mu ukinuli kada se preselio u SAD s Meghan Markle te se odrekao svojih dužnosti, Mirror navodi da princ Harry nije ništa još službeno zatražio. On se uskoro vraća u Britaniju za još jedno izdanje 'Invictusa', sportski događaj koji okuplja ranjene i ozlijeđene vojne osobe i veterane, a koje je princ osnovao 2014. godine, dok se kralj Charles priprema na putovanje u SAD. Bez obzira na putovanja, čini se kako se otac i sin neće susresti. 

Princ Harry želi za ljeto posjetiti oca. Izvori: 'Ako to stvarno želi, mogao ga je pitati u četiri oka'

Ali kada bi kralj pozvao svog sina u posjetu, to bi sa sobom nosilo i veliku povlasticu - policijsku zaštitu koju se plaća iz poreza. Bez toga Harry ne želi dovesti svoju djecu u Britaniju, što je nekoliko puta ponovio. Bez policijske zaštite, princ mora platiti vlastito privatno osiguranje koje nema niti potrebne informacije niti zakonsku nadležnost da bi rizik bio što manji. Prošle se godine ponovno potegnulo pitanje osiguranja zbog čega je Harry išao i na sud, no taj mu je zahtjev odbijen. 

Foto: Toby Melville

- Kada bi ga kralj pozvao u svoj dom, to bi automatski aktiviralo cijeli paket osiguranja. Volio bi da ga kralj pozove. Bi li išao? Pa to ovisi tko će sve biti tamo.. Ako mu kralj kaže: 'Dođi provesti vrijeme s obitelj', bio bi oduševljen - rekao je izvor za Sunday Times tada. 

Meghan Markle i princ Harry produciraju novu seriju...

- Ne postoji niti jedan slučaj u kojem bi Harry doveo djecu u Britaniju bez policijske zaštite, odnosno jačeg osiguranja. Ako kralj želi vidjeti svoje unuke, jedino što treba napraviti jest pozvati ih. Puno je scenarija koji se tu mogu odigrati, no svi su izvan Harryjevih ruku - dodao je. 

Foto: Matthew Fearn/PRESS ASSOCIATION

No navodno Harry uopće nije ni zatražio pozivnicu da ljetuje u domovini, a izvori kažu kako je neće ni biti. Kako je Harry rekao prošle godine, njegov otac ne priča s njime upravo zbog pravnih zavrzlama oko osiguranja. Otac i sin su se vidjeli tek par puta u zadnjih nekoliko godina, a navodno su odnosi između njega i brata, princa Williama, još gori. 

