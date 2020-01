Želi promjene: Nakon Zlatnog globusa glumac 'Jokera' uhićen

Samo nekoliko dana nakon što je osvojio kipić Zlatnoga globusa za ulogu Jokera u istoimenom filmu, američki glumac Joaquin Phoenix (45) uhićen je u Washingtonu nakon pružanja podrške protestu protiv klimatskih promjena u organizaciji glumačke kolegice Jane Fonde.

Uz Joaquina Phoenixa, protest glumice Jane Fonde podržali su kolege i aktivisti Martin Sheen (79) i Maggie Gyllenhaal (42). Kako izvještava američka policija, na spomenutom protestu u Washingtonu uhićeno je 147 osoba uključujući glumce Joaquina Phoenixa i Martina Sheena koji su nedugo zatim pušteni na slobodu.

Ira Arlook, glasnogovornica serije protesta Jane Fonde nazvanih 'Fire Drill Fridays', javnosti je otkrila kako je Phoenix, kao veliki zagovornik veganstva, na najnovijem prosvjedu u svom govoru oštro kritizirao mesnu i mliječnu industriju.

- Ono o čemu se često zaboravlja govoriti na prosvjedima za zaštitu okoliša ili razgovorima o klimatskim promjenama je to da su mesna i mliječna industrija treći vodeći uzrok klimatskih promjena. Moramo se ponekad priupitati što sami možemo učiniti u ovoj borbi. Postoji nešto što možemo učiniti danas, odmah sad ili sutra odlučivanjem onoga što ćete konzumirati - izjavila je između ostalog na prosvjedu glumac 'Jokera'.

Glumac je nedavno postao zaštitno lice nove PETA-ine kampanje te se pojavljivao na brojnim jumbo plakatima, a najpoznatija udruga za zaštitu životinja sad ga je i proglasila osobom godine. Phoenix je vegan već više od 40 godina. Kako kaže, od svoje treće godine. U kasnim 70-ima broj ljudi koji su birali takav način ishrane za sebe iz moralnih razloga bio je kudikamo manji nego li je danas pa se glumca slobodno može smatrati pionirom sve popularnijeg 'gastro pokreta'.

- Svi smo mi životinje. Ne želim uzrokovati bol drugom živom suosjećajnom biću. Ne želim mu oduzimati djecu. Ne želim ga prisiljavati na zatočeništvo i tovljenje samo kako bi bilo zaklano. To je apsurdno i barbarski. I ne mogu razumjeti kako možete svjedočiti tome, a da to ne utječe na vas. Tu je sigurno i učinak koji sve to ima na naš okoliš, a koji je razarajući - izjavio je Phoenix.

