Želimir Babogredac za 24sata: Spremam jedan poseban nastup za Mišu Kovača. To je idealno...

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 8 min
Foto: Privatni album/

Ne mora to nužno biti Arena, neka ogromna dvorana. To može biti intimniji prostor, uz njegovu priču. U Croatia Recordsu radimo studio s 250 mjesta. To bi bio idealan prostor za tako nešto, otkriva nam Želimir Babogredac

Krajem studenog u Zagrebu je bila promocija filma “Hitmaker - Đorđe Novković”. Posveta je to Želimira Babogredca, predsjednika uprave Croatia Recordsa, za svog prijatelja.

