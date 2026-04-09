Željko Bebek je svojoj supruzi čestitao 24. godišnjicu braka

Legendarni glazbenik Željko Bebek (80) je na svojim društvenim mrežama čestitao svojoj supruzi Ružici godišnjicu braka koja je bila prije nekoliko dana. Objavio je dvije zajedničke fotografije, a na jednoj su i njihova djeca te napisao: 'Moja Ružice, još jednu smo zajedno proslavili! Hvala ti za svaku godinu ljubavi, smijeha i svega našeg najljepšega'. Ovo im je bila 24. godišnjica braka.

U prosincu joj se zahvalio i na velikoj proslavi njegovog 80. rođendana. 'Moram priznati da sam, kad sam maštao o tome, znao da će moja Ružica to lijepo napraviti', rekao je tada za IN magazin te otkrio da mu je jedna od rođendanskih želja i da njegova obitelj 'bude zauvijek ovako bliska kao što mi jesmo'. Njegova supruga mu je nekoliko dana ranije emotivnom čestitkom zaželjela sve najbolje za rođendan.

- Sretan ti rođendan, ljubavi. Tvojih prvih 80, a naših 28. Koji si ti moj... kralj, tata naše djece, moje sve. Volim te, ti sve znaš, oduvijek, zauvijek - napisala je. Njihova ljubavna priča traje skoro tri desetljeća.

Podsjetimo, njihova ljubavna priča započela je kada je Ružici bilo tek 18, a Željku 52 godine. Unatoč velikoj razlici u godinama, koja je u početku izazivala pažnju javnosti, njihova je ljubav izdržala sve izazove.