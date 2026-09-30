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NAJMLAĐA KĆI

Željko Bebek puca od ponosa zbog uspjeha kćeri Katarine

Piše 24sata,
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Željko Bebek puca od ponosa zbog uspjeha kćeri Katarine
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Karlovac: Predstaljanje knjige Željka Bebeka "U inat svima" | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL - (ilustrativna fotografija)
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Željko Bebek objavio je na društvenim mrežama obiteljsku fotografiju povodom velikog dana njegove najmlađe kćeri

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Legendarni glazbenik Željko Bebek podijelio je s pratiteljima na društvenim mrežama sretne obiteljske vijesti. Njegova najmlađa kći Katarina uspješno je privela kraju svoje fakultetsko obrazovanje, a ponosni otac nije krio oduševljenje ovim važnim životnim postignućem.

Na fotografiji koju je objavio, proslavljeni pjevač pozira u društvu supruge Ružice, sina Zvonimira i kćeri Katarine ispred zgrade Algebra Bernays sveučilišta u Zagrebu. Mlada diplomantica blistala je nasmijana držeći nekoliko buketa u rukama. Obitelj se okupila kako bi obilježila ovaj velik dan, a atmosferu su dodatno uveličali crni i bijeli baloni s natpisima koji slave njezin akademski uspjeh.

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- Danas nam je srce puno ponosa i sreće. Naša Katarina uspješno je obranila svoj završni rad. Kćeri moja, čestitamo ti od srca. Gledati te kako rasteš i ostvaruješ svoje snove najveća je radost za nas! Budi uvijek svoja i vjeruj u sebe. Volimo te i svi smo ponosni na tebe do neba, napisao je Bebek ispod objave. 

Dok je sin Zvonimir krenuo očevim stopama te svira u njegovom bendu, Katarina se posvetila potpuno drugačijem području. Diplomirala je komunikacijski menadžment te ocu pomaže oko vođenja društvenih mreža. 

Foto: Instagram

Ispod objave na Instagramu ubrzo su se počele nizati brojne čestitke obožavatelja, ali i prijatelja obitelji Bebek. Pratitelji su u komentarima uputili najljepše želje mladoj Katarini za daljnji život i karijeru, ističući kako cijela obitelj može biti iznimno ponosna na njezin veliki trud i ostvareni uspjeh.

*uz korištenje AI-ja
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