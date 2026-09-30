Željko Bebek objavio je na društvenim mrežama obiteljsku fotografiju povodom velikog dana njegove najmlađe kćeri
Željko Bebek puca od ponosa zbog uspjeha kćeri Katarine
Legendarni glazbenik Željko Bebek podijelio je s pratiteljima na društvenim mrežama sretne obiteljske vijesti. Njegova najmlađa kći Katarina uspješno je privela kraju svoje fakultetsko obrazovanje, a ponosni otac nije krio oduševljenje ovim važnim životnim postignućem.
Na fotografiji koju je objavio, proslavljeni pjevač pozira u društvu supruge Ružice, sina Zvonimira i kćeri Katarine ispred zgrade Algebra Bernays sveučilišta u Zagrebu. Mlada diplomantica blistala je nasmijana držeći nekoliko buketa u rukama. Obitelj se okupila kako bi obilježila ovaj velik dan, a atmosferu su dodatno uveličali crni i bijeli baloni s natpisima koji slave njezin akademski uspjeh.
- Danas nam je srce puno ponosa i sreće. Naša Katarina uspješno je obranila svoj završni rad. Kćeri moja, čestitamo ti od srca. Gledati te kako rasteš i ostvaruješ svoje snove najveća je radost za nas! Budi uvijek svoja i vjeruj u sebe. Volimo te i svi smo ponosni na tebe do neba, napisao je Bebek ispod objave.
Dok je sin Zvonimir krenuo očevim stopama te svira u njegovom bendu, Katarina se posvetila potpuno drugačijem području. Diplomirala je komunikacijski menadžment te ocu pomaže oko vođenja društvenih mreža.
Ispod objave na Instagramu ubrzo su se počele nizati brojne čestitke obožavatelja, ali i prijatelja obitelji Bebek. Pratitelji su u komentarima uputili najljepše želje mladoj Katarini za daljnji život i karijeru, ističući kako cijela obitelj može biti iznimno ponosna na njezin veliki trud i ostvareni uspjeh.
*uz korištenje AI-ja
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