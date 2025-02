Željko Samardžić: 'Zagreb je još jedna moja ljubavna adresa... Zdravlje? Svako jutro to pijem'

'Stari lav', '9000 metara', 'Bezobrazno zelene', 'Grlica', sve su to pjesme koje su se usadile u mnoge duše diljem regije, a koje mnogi zdušno pjevaju na okupljanjima, proslavama, ali i koncertima 'starog lava' Željka Samardžića. Uoči svog koncerta u Zagrebu, Samardžić je nastupao kao gost grupi Lexington na njihovom subotnjem koncertu.

Foto: Marko Džavić

No, priznaje da je skoro otkazao dolazak zbog zdravstvenog stanja.

- Iskreno, kad sam se ustao, toliko sam se loše osjećao. Neka me prehlada uhvatila pa sam razmišljao: 'Možda da ih zovnem, da im kažem, neće mi zamjeriti'. No, onda je moja supruga Maja rekla: 'Ne, idem ja s tobom'. Tako da mi je ona bila podrška, došla je sa mnom i zajedno smo ovo prošli - govori Samardžić.

Pjevač dodaje da se osjeća kao 'obožavatelj' Lexingtona.

Foto: Marko Džavić

- Volim ja Lexington, ja sam njihov, na neki način, obožavatelj. Oni su jako dragi momci, a posebno mi je drag Bojan, koji je po meni jedan od najboljih pjevača na našim prostorima. Zaista ga poštujem - tvrdi Samardžić.

Samardžić stiže 14. ožujka u zagrebačku Arenu, a skromno dodaje da su uspomene poslije koncerta ono najvrjednije što netko može ponijeti doma.

- Radujem se svakom svom koncertu i na neki način živim od uspomena kad prođe određeno vrijeme. Pogledam na svoj neki rokovnik i kalendar pa se prisjetim, onda malo pogledam i fotografije i tako... Siguran sam da će to biti jedan koncert za pamćenje i da će biti do sad najviše ljudi na koncertu u zagrebačkoj Areni - kazao je.

Foto: Marko Džavić

Krajem prošle godine, Željko je prvi put zapjevao u varaždinskoj Areni. Tih trenutaka prisjetio se i sada.

- Bilo mi je prelijepo! Varaždinska publika je gotovo ista kao i u Zagrebu, zaista je bilo divno. Od početka do kraja zajedno su sa mnom pjevali, bilo je dosta videozapisa po društvenim mrežama i internetu. I to mi je jedna draga uspomena. Varaždin i Zagreb su jedne od mojih ljubavnih adresa u Hrvatskoj - rekao je.

Pjevač se godinama bori s autoimunom bolesti, a radi se o Hashimoto sindromu.

- Svako jutro popijem tableticu koja nadoknađuje enzime. Mislim, popiješ to i okej si. Brzo se čovjek navikne - otkrio je.

Foto: Marko Džavić

Tisuće koncerata i nastupa te brojne pjesme obilježile su Željkovu karijeru. No, najdraži trenutak dogodio se na samim počecima karijere.

- Moj prvi solistički koncert u karijeri, a on se dogodio 1996. u beogradskom Sava centru. Nije zapravo bio jedan, bilo ih je četiri. To mi je bilo posebno iznenađenje za čovjeka koji je zapravo imao jedan svoj album u tim nekim novim uvjetima života. Ljudi su me prihvatili u startu i tako je do dan danas - ponosan je 'stari lav'.

Tajna uspjeha pjesama s početka teksta bila je u tome što su se sve kockice poslagale, govori.

Foto: Mateja Stanisavljevic/ATAImages

- To je jedan kolaž. Mora biti odličan tekst, odličan aranžman, odlična melodija, a mora se i odlično otpjevati. Kad uspijete da svoje osjećaje prenesete na onoga tko sluša, to je pjevanje. Dakle, bez galame i neke frke. Jednostavno podijelite ljudima toplinu svoje duše i oni to osjete i to je suština - navodi Željko.

Osim vlastitih hitova, Samardžić ima i brojne popularne duete. S Jelenom Rozgom snimio je 'Ima nade', sa Sašom Hindićem zapjevao je 'Uspomene', a u spotu im se pojavio i pokojni gradonačelnik Zagreba Milan Bandić.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

S glazbenicom najljepšeg i najmoćnijeg vokala u regiji, Kaliopi, snimio je pjesmu 'Znam' pa se prisjetio i kako je došlo do toga.

- Ima njih dosta s kojima bih snimio duet. No, to pjesma odluči. Kad ti se dopadne pjesme, padne ti uvijek netko na pamet. Vidi duetska, mogli bi ovo ili ono. Eto, s Kaliopi sam se recimo slučajno sreo na moru u Budvi, pričali smo i došli na ideju da udružimo snage. Rekao sam da kaže Romeu da nam napravi pjesmu i ona je mene nazvala poslije pola godine i rekla da imamo pjesmu. Ja sam bio oduševljen. On je više nju prilagodio meni nego njoj, ali je ispala odlično. Najveći hitovi dođu spontano - zaključio je Samardžić.