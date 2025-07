Zendaya i Tom Holland odgodili vjenčanje: Ovo je razlog tome...

Jedan od najomiljenijih mladih parova Hollywooda, Zendaya i Tom Holland, odlučio je privremeno staviti svoje vjenčanje na čekanje. Iako su zaruke potvrdili početkom godine, prema riječima njezina dugogodišnjeg stilista i bliskog suradnika Law Roacha, pripreme za veliki dan još nisu ni krenule.

Foto: DANIEL COLE

'Još nismo niti počeli s pripremama', otkrio je Roach za E! News. 'Zendaya trenutno radi na nekoliko zahtjevnih projekata, uključujući i novi nastavak 'Dine', zbog čega je često odsutna. Posla ima jako puno, ali na sreću, vremena također'.

Ova odluka ne čudi s obzirom na zgusnut raspored para koji trenutno paralelno sudjeluje u nekoliko velikih filmskih projekata. Uz zajednički rad na iščekivanom filmu 'Spider-Man: Brand New Day', Zendaya i Tom naći će se i u spektakularnoj filmskoj adaptaciji Odiseje koju režira Christopher Nolan. Premijera je planirana za iduću godinu.

Zendaya pritom snima i treći dio sage 'Dina', romantičnu dramediju 'The Drama', sudjeluje u novom animiranom filmu 'Shrek 5', te radi na trećoj sezoni hit-serije 'Euphoria'. Također je glumica i producentica biografskog filma 'Be My Baby', u kojem utjelovljuje Ronnie Spector, a režiju potpisuje Barry Jenkins.

Foto: OConnor / AFF-USA.com

Tom Holland, s druge strane, posvećen je snimanju filma 'American Speed' u kojem s Austinom Butlerom glumi braću Whittington, ozloglašene trkače iz 80-ih čija je priča isprepletena skandalima.

Unatoč svemu, Law Roach ostaje pozitivan: 'Znam koliko se vole i koliko im je stalo jedno do drugoga. Zajedno su već dugo i zaista sam uzbuđen zbog onoga što ih čeka'.

Podsjetimo, Tom je Zendayu zaprosio u njezinu obiteljskom domu u Oaklandu tijekom božićnih blagdana, a vijest o zarukama oduševila je njihove obožavatelje diljem svijeta.