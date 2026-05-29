Zendaya otkrila dirljivo značenje prstenja koje nosi njezin lik u seriji "Euforija"

Glumica Zendaya otkrila je dirljivu priču iza suptilnog detalja u garderobi njezinog lika Rue Bennett u popularnoj HBO seriji "Euforija". Dok se o Ruenoj prepoznatljivoj tamnocrvenoj majici s kapuljačom mnogo pisalo, dva prstena koja nosi ostala su nezapažena, a kriju posebnu obiteljsku vezu i unose dubinu u kompleksan lik.

Zendaya je pojasnila kako prstenje koje Rue neprestano nosi na kažiprstu i srednjem prstu zapravo pripada njezinoj majci, Claire Stoermer. Stoermer je dizajnerica nakita i vlasnica brenda Kizzmet Jewelry, a glumica je poznata po tome što često nosi njezine kreacije. Ovaj osobni dodir unosi autentičnost u lik Rue, čiji je stil inače namjerno obilježen nemarnošću. Dok se Rue bori s teškom ovisnošću i unutarnjim demonima, majčino prstenje služi kao tihi, postojani simbol ljubavi i povezanosti, detalj koji je sama glumica svjesno unijela u priču svog lika.

Stil Rue Bennett osmišljen je kako bi odražavao njezino kaotično unutarnje stanje. Zendaya je opisala kako njezin lik preferira ostati u "vlastitoj zoni udobnosti", što se očituje kroz dosljedan odabir odjeće.

​- Iako je nevjerojatno nepredvidljiva, mislim da je način na koji se predstavlja svijetu također vrlo dosljedan - izjavila je Zendaya.

Njezinu garderobu čine prevelike majice s kapuljačom, široke hlače, iznošene tenisice i jednostavne majice bez rukava. Najpoznatiji komad je tamnocrvena majica s kapuljačom koja je pripadala njezinom pokojnom ocu, a koja simbolizira duboku tugu i traumu s kojom se nosi. U snažnom kontrastu s tim teškim simbolom, majčino prstenje predstavlja suptilan znak nade i obiteljske podrške usred kaosa. Kostimografkinja Heidi Bivens potvrdila je da je za Rue birala tamnije tonove i izbjegavala trendovske komade kako bi vizualno naglasila ozbiljnost njezine borbe.

Foto: HBO

Odluka da se u Ruen stil ugrade stvarni predmeti iz Zendayinog života pokazuje promišljenost koja stoji iza kreiranja likova u "Euforiji". Crne visoke tenisice marke Converse koje Rue stalno nosi zapravo su glumičine osobne tenisice koje je donijela na snimanje. Ta autentičnost pridonosi realističnosti lika s kojim su se poistovjetili milijuni gledatelja. Uključivanje majčinog prstenja nije samo sentimentalna gesta, već pametan način da se liku doda slojevitost. To je tihi detalj koji obogaćuje Ruen narativ, podsjećajući da čak i u najmračnijim trenucima postoje sidra koja nas vežu za one koje volimo.

*uz korištenje AI-ja



