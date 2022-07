Zendaya ruši rekorde: Najmlađa je glumica koja ima čak dvije nominacije za nagradu Emmy

Prije dvije godine Zendaya (25) je osvojila nagradu Emmy u kategoriji za najbolju glavnu ulogu u seriji Euforija i time ušla u povijest kao najmlađa dobitnica te nagrade.

POGLEDAJTE VIDEO:

Zahvaljujući istoj ulozi, Rue Bennett, ponovno je nominirana za najbolju glavnu glumicu i ponovno je ušla u povijest kao najmlađa glumica s dvije nominacije za najbolju glavnu ulogu. Ali tu nije kraj njenim nominacijama i rušenju rekorda. Ove godine je, također, nominirana i u kategoriji producenata, pa i time ulazi u povijest kao najmlađa žena nominirana za produkciju.

Zendaya je imala 24 godine kada je osvojila prvu Emmy nagradu i u toj je kategoriji pobijedila Jodie Corner i Sandru Oh (Killing Eve), Lauru Linney (Ozark), Oliviu Colman (The Crown) i Jennifer Aniston (The Morning Show).

Ove godine nema puno razlike u kandidatkinjama za nagradu za najbolju glumicu u dramskoj seriji. Tako su ponovno nominirane Zendaya, Jodie Coner i Sandra Oh (Killing Eve), Laura Linney (Ozark). Dok su nove nominacije za Melanie Lynskey (Yellowjackets) i Reese Witherspoon (The Morning Show).

Osim Euforije za najbolju dramsku seriju još su nominirane i Better Call Saul, Ozark, Severance, Squid Game, Stranger Things, Succession i Yellowjackets.

Zendaya je dobila i nominacije za Emmy 2022. u kategorijama najbolje originalne muzike i teksta za pjesme I'm Tired i Elliot's Song. A sama serija Euforija do sada sve zajedno broji 25 nominacija za Emmy nagradu u raznim kategorijama.

Najčitaniji članci