Žene na društvenim mrežama komentiraju: 'On je trenutačno najzgodniji muškarac na svijetu'

Sudeći po komentarima na društvenim mrežama, Jonathan Majors, zvijezda filma 'Creed III', postao je novi miljenik žena diljem svijeta. Jonathan u filmu utjelovljuje ulogu Damiana Andersona koji je tek izašao iz zatvora.

Foto: Profimedia

Također, glumio je u raznim filmovima poput 'The Last Black Man in San Francisco', 'Lovecraft Country', 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania'. No, nakon izlaska 'Creeda III', njegova fan baza ženskih obožavateljica dosegla je vrhunac.

- Nadam se da Jonathan Majors i njegova preslatka guza imaju dobar tjedan - napisala je jedna od obožavateljica.

- Svi smo zaljubljeni u Jonathana Majorsa, zar ne? - samo su neki od komentara na Twitteru koje je Jonathan pročitao pred kamerama.

Zanimljivo je kako je i sam Majors svjestan svojeg izgleda i mnoštva obožavateljica koje bi vrlo rado ukrale njegovo srce.

- Ma on je najzgodniji na svijetu - pišu obožavateljice koje su uvjerene kako titula najzgodnijeg čeka upravo njega.

Jonathan se za ulogu u 'Creedu III' pripremao čak više od godinu dana. Naporno je trenirao te su mu mišići toliko narasli da su mu tijekom prošlogodišnje dodjele Oscara jedva stavili narukvicu na ruku.

- Mislim da sam primio preko stotinu udaraca u lice tijekom snimanja. Ali, sve je to u redu - rekao je Majors.

Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com/PRES

Film već bilježi rekordno otvaranje franšize. S globalnom vikend zaradom od $100.4 milijuna srušio je rekord otvaranja Creed franšize, ali i ostalih sportskih franšiza svih vremena. U Hrvatskoj je 'Creed III' pogledalo 10.167 gledatelja sa zaradom od 65.769 eura, značajno više od prva dva nastavka filma.

