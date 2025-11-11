Frontmen jednog od najpoznatijih bendova iz regije u gostovanju na bravo! radiju otkrio je pojedinosti o nadolazećem spektaklu, ali i što članovi sastava preferiraju na meniju u backstageu
Žera iz Crvene jabuke otkrio što očekuje fanove u Areni: 'Susret emocija između nas i publike...'
Ususret velikom koncertu Crvene Jabuke koji će se održati 21. studenog u Areni Zagreb, frontmen kultnog sastava, Dražen Žerić Žera gostovao je na bravo! radiju u emisiji 'Dobre Vibracije' kod voditelja Domagoja Nižića i Nine Slišković Goleš.
Govoreći o dugovječnosti i povezanosti s publikom, Žera je naglasio da je upravo ona najvažniji faktor uspjeha.
'Lekcija za opstanak? Treba slušati publiku, publika nepogrešivo zna. Željeli smo trajati dugo, ali da ćemo doći do 40 godina, to nismo mogli ni zamisliti', priznaje.
Najavio je i atmosferu koja se priprema za Arenu Zagreb, a gotovo svi sektori su rasprodani: 'Želja nam je da koncert bude susret emocija između nas i publike, uz mnoštvo pjesama koje volimo. Pjesma i emocija moraju biti u prvom planu. Dobar razglas, svjetlo i tehnika danas se podrazumijevaju.'
Otkrio je i što se najčešće nađe na backstage stolu.
'Mi smo malo drugačiji po tom pitanju, nemamo ove moderne jelovnike. Ako sam u Slavoniji, onda su to fiš-paprikaš ili čobanac, ako sam u kraju poznatom po dobrom mesu, onda neko pečenje. U BiH su pita ili ćevapi...', kaže.
Žera je kroz šalu rekao koliko su starke postale njegov zaštitni znak.
'Ne mogu prijeći granicu, a da me policajac ne pita: 'Možete li mi prvo pokazati noge, a onda putovnicu?' Ako nemam starke nego japanke, odmah nazad', šaljivo je ispričao.
Osvrnuo se i na glazbene utjecaje Crvene Jabuke i kako su dobili baš to ime koje je simbol pop-rock scene već 40 godina.
'Voljeli smo i Beatlese i Rolling Stonese, ali ljubav prema Beatlesima je prevagnula. Njihova etiketa na ploči s jabukom bila nam je glavna inspiracija za ime', podijelio je u eteru.
Koncert u Areni Zagreb 21. studenog bit će glazbena večer koja će spojiti generacije i oživjeti sve najvažnije trenutke iz bogate povijesti legendarnog sarajevskog benda, a ograničena količina ulaznica dostupna je putem sustava upad.hr.
