Žera iz Crvene jabuke otkrio što očekuje fanove u Areni: 'Susret emocija između nas i publike...'

Ususret velikom koncertu Crvene Jabuke koji će se održati 21. studenog u Areni Zagreb, frontmen kultnog sastava, Dražen Žerić Žera gostovao je na bravo! radiju u emisiji 'Dobre Vibracije' kod voditelja Domagoja Nižića i Nine Slišković Goleš.

Govoreći o dugovječnosti i povezanosti s publikom, Žera je naglasio da je upravo ona najvažniji faktor uspjeha.

Foto: Gordan Svilar/Bravo!

'Lekcija za opstanak? Treba slušati publiku, publika nepogrešivo zna. Željeli smo trajati dugo, ali da ćemo doći do 40 godina, to nismo mogli ni zamisliti', priznaje.

Najavio je i atmosferu koja se priprema za Arenu Zagreb, a gotovo svi sektori su rasprodani: 'Želja nam je da koncert bude susret emocija između nas i publike, uz mnoštvo pjesama koje volimo. Pjesma i emocija moraju biti u prvom planu. Dobar razglas, svjetlo i tehnika danas se podrazumijevaju.'

Foto: Gordan Svilar/Bravo!

Otkrio je i što se najčešće nađe na backstage stolu.

'Mi smo malo drugačiji po tom pitanju, nemamo ove moderne jelovnike. Ako sam u Slavoniji, onda su to fiš-paprikaš ili čobanac, ako sam u kraju poznatom po dobrom mesu, onda neko pečenje. U BiH su pita ili ćevapi...', kaže.

Žera je kroz šalu rekao koliko su starke postale njegov zaštitni znak.

'Ne mogu prijeći granicu, a da me policajac ne pita: 'Možete li mi prvo pokazati noge, a onda putovnicu?' Ako nemam starke nego japanke, odmah nazad', šaljivo je ispričao.

Osvrnuo se i na glazbene utjecaje Crvene Jabuke i kako su dobili baš to ime koje je simbol pop-rock scene već 40 godina.

'Voljeli smo i Beatlese i Rolling Stonese, ali ljubav prema Beatlesima je prevagnula. Njihova etiketa na ploči s jabukom bila nam je glavna inspiracija za ime', podijelio je u eteru.

Koncert u Areni Zagreb 21. studenog bit će glazbena večer koja će spojiti generacije i oživjeti sve najvažnije trenutke iz bogate povijesti legendarnog sarajevskog benda, a ograničena količina ulaznica dostupna je putem sustava upad.hr.

Foto: Gordan Svilar/Bravo!