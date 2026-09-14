Žestoke kritike na račun Sydney Sweeney zbog gole reklame, oglasila se i zlatna olimpijka

Reklama u kojoj Sydney Sweeney potpuno gola glumi da se bavi nizom sportova izazvao je žestoke reakcije olimpijskih sportašica i drugih predstavnica ženskog sporta.

Kampanju je osmislila američka kompanija Novig, koja se bavi tržištem sportskih predviđanja. U reklami se Sweeney pojavljuje u vrlo malo ili nimalo odjeće dok se bavi različitim sportovima, uz poruku kojom se nastoji istaknuti stvarna vještina, snaga i ljepota ženskog sporta.

No umjesto pohvala, kampanja je naišla na brojne kritike zbog, kako tvrde njezini protivnici, seksualizacije ženskog sporta.

Među najglasnijima bila je umirovljena australska olimpijska plivačica Ariarne Titmus, četverostruka osvajačica olimpijskog zlata. Ona je na svom Instagramu poručila da je vjerovala kako je takav oblik „besmislenog“ marketinga stvar prošlosti.

„Ne mogu opisati koliko sam bijesna dok ovo gledam“, napisala je Titmus na Instagramu.

Istaknula je kako reklama nije samo uvreda ženama koje su svoj život posvetile usavršavanju sportskih vještina, već i svim ženama koje vole sport zbog onoga što on uistinu jest – timskog rada, prijateljstva, predanosti, izvrsnosti i zajedništva.

„Kako živimo u svijetu u kojem je unovčavanje ženskog tijela i dalje prihvatljivo, a ženski sport se i dalje seksualizira?“ upitala je.

Foto: instagram

Reakcije sportašica bile su brze. Mnoge nisu samo osudile reklamu, već su kontroverzu iskoristile kako bi pokazale što ženski sport zapravo predstavlja, javlja The Guardian.

Inspirirana američkom gimnastičarkom Gracie Kramer, koja je pokrenula trend odgovora uz poruku „ovako izgleda žena u sportu“, australska olimpijska plivačica Lani Pallister objavila je video u kojem je prikazala svoje treninge, utrke i osvojene medalje.

Sprinterica Bree Rizzo također je objavila video s najvažnijim trenucima svoje karijere na atletskoj stazi, dok je Australski institut za sport objavio vlastiti prilog koji prikazuje streličarstvo, gimnastiku, boks, softball i rad stručnjaka koji stoje iza ženskog sporta.

Olimpijska osvajačica srebrne medalje u vaterpolu Tilly Kearns napisala je kako „apsolutno mrzi“ novu sportsku reklamu Sydney Sweeney.

Svjetska prvakinja u boksu Skye Nicolson poručila je pak da se u cijeloj priči ne radi o tome kako žene izgledaju, već o tome da se ženski sport pretvara u predmet ismijavanja.

Foto: instagram

„Velika je razlika između toga da izgledaš 'seksi' zato što se baviš sportom i korištenja seksa za prodaju 'sporta'“, napisala je u Instagram priči.

Dodala je kako nema ničega lošeg u tome da žena dobro izgleda i bavi se sportom, kao ni u tome da prihvaća svoju ženstvenost, a istodobno bude vrhunska i snažna sportašica.

Dio korisnika društvenih mreža smatra da bi kritike trebale biti usmjerene prvenstveno prema Novigu, a ne Sydney Sweeney. Međutim, glumica u ovoj kampanji nije samo angažirana kao zaštitno lice.

Prema priopćenju Noviga, Sweeney je u projekt uključena kao „strateška partnerica i vlasnica udjela“ u kompaniji, što znači da bi i ona trebala imati koristi od interesa koji je reklama izazvala.

*uz korištenje AI-ja

