Silovatelj dječjeg lica prošao je nekažnjeno? Žestoke orgije odnijele su život mlade glumice

Moćnici već stotinu godina nude uloge, ali zato traže usluge preko kreveta... Arbucklea su od optužbi branili Charlie Chaplin, kao i veliki Buster Keaton...

<p>Kad se prije tri godine otvorila tema seksualnih zlostavljanja glumica u Hollywoodu, mnogi su odmahnuli rukom i rekli da to nije ništa novo i da se to događa otkad je filma i industrije. Bila je to javna tajna koja se prešutno odobravala cijelo jedno stoljeće, sve dok svoje priče nisu ispričale zvijezde popu<strong>t Charlize Theron, Reese Witherspoon, Jane Fonda...</strong></p><p>Ugledni američki lingvist i kolumnist <strong>Ben Zimmer </strong>u magazinu The Atlantic odmah je napisao tekst u kojem je podsjetio na metonim "casting couch" – kauč za kasting, koji se u Americi već sto godina koristi u svakodnevnom govoru. Komad namještaja koji je nekoć bio u svakom uredu, najprije brodvejskih, a poslije i holivudskih producenata, postao je sinonim za izopačenu politiku šoubiznisa prema kojoj su moćni muškarci ucjenjivali mlade glumice seksualnim uslugama u zamjenu za uloge u predstavama i filmovima. Sve je počelo na Broadwayu u uredu<strong> Leea Shuberta. </strong>Najstariji od tri brata koji su utemeljitelji slavne njujorške kazališne četvrti imao je elegantno namješten ured u koji bi dovodili već afirmirane glumačke zvijezde, a susjedna, spartanski uređena soba, u kojoj je bio samo kauč, bila je rezervirana za kastinge mladih glumica kojima bi Shubert određivao sudbinu...</p><p>A sudbina im je ovisila isključivo o tome hoće li spavati s njim. Opisao je to<strong> Foster Hirsch</strong> u knjizi 'Dječaci iz Sirakuze: Kazališno carstvo Shubertovih'.</p><p>- Ako niste spavali s njima, niste dobili ulogu. Shubertovi su vodili javnu kuću, a ne kazališnu produkciju. Neka me tuže, ali to je tako - ispričala je mnogo godina kasnije plesačica <strong>Agnes de Mille</strong>. Kad se pokrenula filmska industrija, ovakav "poslovni model" samo se preselio s istočne na zapadnu obalu – u Hollywood. Prvi skandal koji je dospio u javnost datira iz davne 1921. godine, a glavni akter bio je tad slavni redatelj, scenarist i glumac nijemog filma Roscoe Arbuckle. Zbog debljine zvali su ga<strong> Fatty Arbuckle</strong> i bio je doista velika zvijezda. Sve do 5. rujna 1921. Tog dana odlučio je predahnuti od napornih snimanja, a dan ranije dogodila mu se i nesvakidašnja nezgoda.</p><p>Odveo je svoj luksuzni automobil Pierce-Arrow na servis i zabunom sjeo na krpu koju su serviseri ostavili na sjedalu. Bila je natopljena kiselinom koja mu je preko hlača probila do stražnjice i zaradio je opekline drugog stupnja. S dvojicom prijatelja - <strong>Lowellom Shermanom</strong> i<strong> Fredom Fishbackom</strong> - odvezao se u San Francisco. U hotelu St. Francis zakupili su tri apartmana. Broj 1219 za njega i Fishbacka, broj 1221 za Shermana i 1220 za razuzdanu zabavu. U apartman su pozvali nekoliko žena, među kojima se našla i glumica, tada 26-godišnja<strong> Virginia Rappe</strong>. Idući dan pozvali su hotelskog liječnika da je pregleda jer joj je zdravstveno stanje bilo vrlo loše. Liječnik je zaključio da je to samo posljedica opijanja i dao joj je injekciju morfija – tad vrlo popularnog lijeka protiv svih tegoba. Budući da joj se stanje nije poboljšalo ni nakon dva dana, odveli su je u bolnicu, gdje je na kraju i umrla.</p><p>Skandal se najprije pokušao zataškati tako što su u bolesnički karton upisali da je patila od kroničnog cistitisa te da je alkohol pogoršao bolest. Uostalom, imala je već reputaciju djevojke koja je voljela zabave i opijanja, pa se govorilo da je već imala nekoliko abortusa. No bolnička dokumentacija potvrdila je suprotno – nikad prije nije bila trudna niti je imala pobačaj. A onda je njezina kolegica <strong>Bambina Maude Delmont</strong> izjavila da je te noći Virginiju silovao Arbuckle. Policija je u zapisnik upisala da je umrla od upale potrbušnice zbog puknuća mokraćnog mjehura, do čega je došlo zbog silovanja i teškog Arbuckleova tijela. Arbuckle je uhićen i krenulo je dugogodišnje suđenje koje se tri puta obnavljalo zbog oprečnih svjedočenja. Jedni su tvrdili da je Virginijina kolegica Bambina Maude Delmont samo htjela izvući novac u zamjenu za šutnju, drugi su tvrdili da je Arbuckle najdivniji čovjek na svijetu koji ne bi mrava zgazio.</p><p>Čelnici Arbuckleova Paramount studija shvatili su da će osudom zvijezde izgubiti velik novac, pa su naredili svim glumcima da u javnosti brane njihova glumca. Tako je i Charlie Chaplin izjavio kako je "siguran da Roscoe nema nikakve veze sa silovanjem jer da nije takav čovjek". Uz njega je stala još jedna holivudska zvijezda – Buster Keaton. Nakon trećeg ročišta Arbuckle je oslobođen, svih 12 sudaca i porotnika mu se ispričalo i ponosno s njim fotografiralo. Ipak, Arbuckleova karijera je bila gotova. Morao je promijeniti ime i kasnije je radio kao redatelj pod pseudonimom William Goodrich.</p><p><em>U drugom dijelu serijala čitajte o rastu seksualnog zlostavljanja tijekom '60-ih i '70-ih godina u Hollywoodu...</em></p>