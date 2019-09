'Zezali' ju zbog velikih ušiju, a prije muža imala jednog dečka

Pjevačica Beyonce Knowles napunila je 38 godina. Rođena je 4. rujna 1981. u Teksasu, a glazbom se bavi od djetinjstva. Prve veće uspjehe postigla je krajem 1990-ih u sastavu Destiny's Child, s kojim je prodala više od 50 milijuna albuma.

Najviše puta u povijesti glazbe bila je nominirana za nagradu Grammy te je prva žena koja je 2010. u jednoj jedinoj noći osvojila čak šest Grammyja. Osim pjevanjem, bavi se i glumom, a cijelu plaću koju je zaradila na filmu 'Cadillac Records' dala je u dobrotvorne svrhe, organizaciji koja se bavi rehabilitacijom ovisnika o heroinu.

Njezino srednje ime je Giselle, no pjevačica ima mnoge nadimke, a neki od najpoznatijih su Bey, B, Queen B i Kraljica popa. Prije nego što je upoznala sadašnjeg supruga i oca svoje djece, Jay-Z-ja (49), Beyonce je imala samo jednog dečka, i to u razdoblju od dvanaeste do sedamnaeste godine.

U kampanji za jedan modni brend, pjevačica se 2013. protivila da njezine fotografije budu fotošopirane jer je smatrala da tijelo treba biti prirodno, bez uljepšavanja. U intervjuu za časopis People priznala je da je u djetinjstvu bila na meti vršnjaka zbog velikih ušiju. Jednom drugom prilikom spomenula je da je taj dio tijela i danas čini nesigurnom te da nosi ogromne naušnice baš zato da bi sakrila uši.

Inače, Beyonce se borila s depresijom, a to je razdoblje njezinog života počelo kad se našla pod optužbama javnosti da je ona kriva za raspad grupe Destiny’s Child. Mnogi su tada su smatrali da su pjevačice LeToya Luckett (38) i LaTavia Roberson (37) grupu napustile zahvaljujući njoj.

Michael Jackson imao je presudan utjecaj na njezinu odluku da postane pjevačica. Njegov koncert bio je prvi koncert na kojem je ikada bila, a u jednome je intervjuu izjavila da je nikada ne bi zainteresirala glazba da nije bilo njega Jacksona.

Beyonce i glumica Gwyneth Paltrow (46) najbolje su prijateljice još iz djetinjstva, a sada se druže i njihova djeca: Beyonceina kći Blue Ivy (7) i glumičini Apple (15) i Moses (13). Osim Blue Ivy, pjevačica ima i blizance Rumi and Sir (2).

Beyonce je zaslužna za ulazak nove riječi u vokabular. To je riječ 'bootylicious', koja se danas službeno koristi u engleskom jeziku. Kao dijete, pjevačica je obiteljskim prijateljima svojih roditelja plaćala pet dolara da bi je gledali dok nastupa.

