'Zgodan je ovaj novi Savršeni, a Paulini želim da nađe ljubav'

Rekla bi natjecateljima da se zaljube i udaju. A farmera se osvaja šarmom i inteligencijom, savjetovala je Nevenka Bekavac (42) natjecatelje nove sezone showa 'Ljubav je na selu'.

Neve je u nedjelju uhvatila emisiju pred kraj i zamijetila je jednog 'ćelavog, žestokog, onako kratko ošišanog na skroz', koji joj je bio

najzanimljiviji.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- I mene prvo privuče izgled pa onda sve ostalo. Kako se ponaša prema meni. Nije sve u novcima. Hoće li me usrećiti ili neće, što ja znam. Sad sam zauzeta - naglasila je Neve.

Ipak, da nije u braku sa Zvonom Petričevićem (45), priznaje, opet bi ušla u show.

- Ne bih ništa promijenila. Mislim da sam se pokazala u najboljem svjetlu - govori Nevenka.

Foto: Screenshot RTL

Prokomentirala je i bivšu rivalku Paulinu, koja se opet natječe za naklonost farmera.

- Nema veze što je toliko puta ulazila u show, to je u redu, nek traži ljubav dok ne nađe svakako. Jednom će 'upaliti' onaj pravi, kaže Nevenka o ulasku Pauline u 'Ljubav je na selu'.

Ne vidi ništa sporno ni u Paulininom izazovnom odijevanju.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Imala je rozu majicu s točkicama, imam i ja takvu sličnu, baš lijepo – kaže Neve, koja se ne voli

toliko seksepilno odijevati.

- Izazovno mi ne paše skroz, jedino ono malo. Previše seksi ne volim. Da lijepo stoji i figura može. Na primjer, nikada

ne bih obukla pretjerano veliki dekolte – govori Nevenka.

Foto: Promo

Gledala je Neve i 'Gospodina Savršenog'.

- Zgodan je ovaj novi, ima slatku facu, ali onaj stari mi je bio poseban, ne znam zašto. Iako i ovaj novi ima figuru i sve lijepo – kaže Nevenka.

Smatra da je ljubav najvažnija u životu. Za sebe kaže da je romantična.

Foto: Snimio čitatelj

- Ne može se bez novaca, ali ni sreće i ljubavi – zaključila je.

Potom okreće temu kako je vidjela na regionalnoj televiziji ljubavni par, pjevačicu i menadžera, koji su skupa u vezi i koji si pomažu u karijerama.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- Neće se meni to dogoditi. Jedino kad bi našla drugog. Kad Zvone nije u tim vodama. Ne kažem da je loš muž. On je uvijek u problemima i financijski. Evo jutros se probudio i govori da ide na kavu - kaže Nevenka

promukla glasa.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Objašnjava kako se prehladila jer se kupala po kiši iako jedva čeka jesen kako bi krenula s treninzima u teretani da bi se dotjerala nakon poroda.

- Pila sam i koktele ovo ljeto, što ne bi pila. Otkako sam sa Zvonom u braku ja sam se malo promijenila. Mislim fizički. Ima ženskih koje su u braku sretne i sjaju i putuju - požalila se Nevenka.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

Voljela bi naći posao u Splitu jer nije se priviknula na život u Sinju.

- Pričala sam sa Zvonom o tome, ali on je drugačiji, da mu je nezgodno, ne znam zašto je tako. On je flegma za sve. Kaže što ću ja, vidjet ćemo. Problem stoji u meni. Voljela bih živjeti u Splitu. Tamo mi nikad nije dosadno. I kad izađem i kad sam sama i kad sam u društvu uvijek mi je zabavno. Ili ću trčat ili nešto drugo. Ovdje u Sinju mi je nezgodno. Ne znam kako će biti sad kad bude malo hladnije. Ja sad vozim neki auto. Otac mi ga je kupio, vozim samo da vozim - raspričala se Nevenka.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Priznala je i da joj fali noćni život.

- Sinoć sam kasno bila na misi, u šest sati, pa sam otišla na piće nakon tog sa ženskim društvom. Fali mi puno toga. Da bar Zvone malo voli putovanja. Uvijek se tuži da nema novaca. Jedino je do Hercegovine sa mnom bio. Voljela bih do Beča malo otići, do Njemačke, romantična sam – maštajući je zaključila Nevenka.

