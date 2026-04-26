Obavijesti

Show

Komentari 0
SLAVI 46. ROĐENDAN

Zgodni Magic Mike ljubio je brojne kolegice, s aktualnom djevojkom posjetio je i Hrvatsku

Piše Đurđica Sarjanović,
Čitanje članka: 2 min
12
Foto: screenshot/instagram

Channing Tatum tijekom karijere se okušao u brojnim ulogama, a filmovi u kojima je pokazao plesnu sposobnost donijeli su mu svjetsku slavu. Zgodni glumac danas slavi 46. rođendan.

Admiral

Channing Tatum jedan je od onih holivudskih glumaca koji su uspjeli izbjeći stereotipe i tijekom karijere neprestano mijenjati smjer, dokazujući svoju svestranost. Rođen 26. travnja 1980. u američkoj Alabami, Tatum je djetinjstvo proveo seleći se između manjih sredina američkog juga, što je oblikovalo njegov opušten, prizeman karakter koji i danas zadržava.

Njegov put do filmskog platna nije bio tipičan. Prije nego što je postao glumac, Tatum se okušao u različitim poslovima, a slučajni susret u Miamiju odveo ga je u svijet modelinga. Ubrzo je surađivao s poznatim modnim brendovima i pojavio se u spotu za pjesmu “She Bangs” Rickyja Martina, gdje je prvi put pokazao svoj plesni talent, vještinu koja će kasnije obilježiti njegovu karijeru.

Glumačku karijeru započeo je skromno, epizodnom ulogom u seriji "CSI: Miami", no već 2005. dobio je priliku u filmu "Coach Carter" uz Samuela L. Jacksona. Ipak, pravi proboj došao je godinu kasnije kada je preuzeo glavne uloge u filmovima "Step Up" i "She's the Man". Upravo "Step Up" ne samo da ga je lansirao među zvijezde, već mu je promijenio i privatni život.

Tijekom godina Tatum je pokazivao zavidnu širinu, od akcijskih spektakala poput "G.I. Joe: The Rise of Cobra", preko kriminalističkih drama kao što je "Public Enemies", do romantičnih priča poput "Dear John". Njegova sposobnost da se s lakoćom prebacuje između žanrova dodatno je potvrđena u komediji "21 Jump Street", gdje je pokazao izniman smisao za humor.

London: Channing Tatum s ostalim glumcima najavio predstavu Magic Mike
Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Posebno poglavlje njegove karijere bio je film "Magic Mike", inspiriran njegovim stvarnim iskustvima iz mladosti. Suradnja s redateljem Stevenom Soderberghom pokazala se ključnom, a film je postao veliki hit i dobio nastavak "Magic Mike XXL". Tatum je tim projektom dodatno učvrstio status zvijezde, ali i pokazao spremnost na rizik i osobnu iskrenost.

Kasnije je nastavio nizati raznolike uloge, od glasovnih uloga u animiranim filmovima poput "The Lego Movie" do ozbiljnih dramskih ostvarenja kao što je "Foxcatcher". 

Las Vegas: Brojni uzvanici na otvorenju Night Hard Rock hotela i casina
Foto: AJM/PRESS ASSOCIATION

Što se privatnoga života tiče, Tatumova priča jednako je zanimljiva. Tijekom snimanja filma "Step Up" upoznao je glumicu i plesačicu Jennu Dewan, s kojom je započeo dugogodišnju vezu. Par se vjenčao 2009. godine i dobio kćer Everly, no 2018. objavili su da se razvode, a naglasili su da se rastaju u prijateljskim odnosima. Tijekom narednih godina ostali su u sjajnim odnosima.

Nakon toga, Tatum je bio u vezi s britanskom pjevačicom Jessie J. Nekoliko puta su prekidali i mirili se, a nakon nje ljubio je kolegicu Zoe Kravitz. Zaručili su se 2023., no zaruke su otkazali godinu kasnije kada su i prekinuli. U travnju prošle godine američki mediji objavili su da Tatum ljubi manekenku Inku Williams. Par je lani ljetovao i na našoj obali, a na društvenim mrežama su objavljivali fotke s Visa, Brača i iz Dubrovnika.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026