Channing Tatum tijekom karijere se okušao u brojnim ulogama, a filmovi u kojima je pokazao plesnu sposobnost donijeli su mu svjetsku slavu. Zgodni glumac danas slavi 46. rođendan.
Zgodni Magic Mike ljubio je brojne kolegice, s aktualnom djevojkom posjetio je i Hrvatsku
Channing Tatum jedan je od onih holivudskih glumaca koji su uspjeli izbjeći stereotipe i tijekom karijere neprestano mijenjati smjer, dokazujući svoju svestranost. Rođen 26. travnja 1980. u američkoj Alabami, Tatum je djetinjstvo proveo seleći se između manjih sredina američkog juga, što je oblikovalo njegov opušten, prizeman karakter koji i danas zadržava.
Njegov put do filmskog platna nije bio tipičan. Prije nego što je postao glumac, Tatum se okušao u različitim poslovima, a slučajni susret u Miamiju odveo ga je u svijet modelinga. Ubrzo je surađivao s poznatim modnim brendovima i pojavio se u spotu za pjesmu “She Bangs” Rickyja Martina, gdje je prvi put pokazao svoj plesni talent, vještinu koja će kasnije obilježiti njegovu karijeru.
Glumačku karijeru započeo je skromno, epizodnom ulogom u seriji "CSI: Miami", no već 2005. dobio je priliku u filmu "Coach Carter" uz Samuela L. Jacksona. Ipak, pravi proboj došao je godinu kasnije kada je preuzeo glavne uloge u filmovima "Step Up" i "She's the Man". Upravo "Step Up" ne samo da ga je lansirao među zvijezde, već mu je promijenio i privatni život.
Tijekom godina Tatum je pokazivao zavidnu širinu, od akcijskih spektakala poput "G.I. Joe: The Rise of Cobra", preko kriminalističkih drama kao što je "Public Enemies", do romantičnih priča poput "Dear John". Njegova sposobnost da se s lakoćom prebacuje između žanrova dodatno je potvrđena u komediji "21 Jump Street", gdje je pokazao izniman smisao za humor.
Posebno poglavlje njegove karijere bio je film "Magic Mike", inspiriran njegovim stvarnim iskustvima iz mladosti. Suradnja s redateljem Stevenom Soderberghom pokazala se ključnom, a film je postao veliki hit i dobio nastavak "Magic Mike XXL". Tatum je tim projektom dodatno učvrstio status zvijezde, ali i pokazao spremnost na rizik i osobnu iskrenost.
Kasnije je nastavio nizati raznolike uloge, od glasovnih uloga u animiranim filmovima poput "The Lego Movie" do ozbiljnih dramskih ostvarenja kao što je "Foxcatcher".
Što se privatnoga života tiče, Tatumova priča jednako je zanimljiva. Tijekom snimanja filma "Step Up" upoznao je glumicu i plesačicu Jennu Dewan, s kojom je započeo dugogodišnju vezu. Par se vjenčao 2009. godine i dobio kćer Everly, no 2018. objavili su da se razvode, a naglasili su da se rastaju u prijateljskim odnosima. Tijekom narednih godina ostali su u sjajnim odnosima.
Nakon toga, Tatum je bio u vezi s britanskom pjevačicom Jessie J. Nekoliko puta su prekidali i mirili se, a nakon nje ljubio je kolegicu Zoe Kravitz. Zaručili su se 2023., no zaruke su otkazali godinu kasnije kada su i prekinuli. U travnju prošle godine američki mediji objavili su da Tatum ljubi manekenku Inku Williams. Par je lani ljetovao i na našoj obali, a na društvenim mrežama su objavljivali fotke s Visa, Brača i iz Dubrovnika.
