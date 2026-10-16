Zgodni Stephen Amell iz Arrowa postaje glavni junak Baywatcha

Stephen Amell, zvijezda nove verzije serije Baywatch, proslavio se u seriji Arrow, gdje je glumio Green Arrowa, superjunačkog protagonista serije stripova koju je objavio DC Comics. Sada ćemo Amell gledati u nešto drugačijem izdanju, na plaži.

Glumac je za Variety rekao da mu uloga spasioca nije toliko različita od Olivera Queena, junaka kojeg je glumio u seriji Arrow. Kad je odjenuo crvene kupaće gaće, shvatio je zašto mu se posao čini poznatim. O novoj je ulozi govorio na panelu sajma Mipcom u Cannesu.

- Kad sam se uključio i odjenuo crvene gaće, pomislio sam: Zašto mi je ovo toliko poznato? Zato što je to serija o superjunacima. Tako mi se čini, a to mi olakšava posao – rekao je Stephen Amell na panelu Mipcoma.

Foto: Youtube Sceenshot

Ipak, snimanje na plaži nije bilo jednostavno. Amell je mislio da su noćna snimanja serije Arrow, od 19 do 7 sati na krovovima i u vlažnim zgradama Vancouvera, bila najteži posao koji će ikad raditi. Snimanje od izlaska do zalaska sunca na Venice Beachu u Kaliforniji pokazalo mu je da ga čekaju drukčiji izazovi.

- U jednom vam je trenutku vruće, zatim hladno, a onda vas vjerojatno sve svrbi. Bilo je naporno – rekao je Amell.

Unatoč naporu, Amell je snimanje na Venice Beachu opisao kao posebno iskustvo. Njegova obitelj i on ondje su unajmili kuću, pa je glumac imao priliku doživjeti ono što je nazvao kalifornijskim snom i pustolovinom.

Foto: Youtube Sceenshot

Nova, 12 epizoda duga verzija serije dovodi novu postavu spasilaca, među kojima su Amell, Brooks Nader i Shay Mitchell. Vraćaju se i neki glumci iz izvorne serije: David Chokachi ponovno će glumiti Codyja Madisona, a Erika Eleniak, Michael Bergin i Kelly Packard pojavit će se kao gosti.

Foxov predsjednik Michael Thorne rekao je na panelu da nova serija želi sačuvati ono što je izvornu učinilo posebnom, ali je prilagoditi današnjoj publici. Kao primjer naveo je stare scene spašavanja u kojima su likovi, prema njegovim riječima, izlazili iz mora s netaknutom frizurom i šminkom. Nova verzija, rekao je, želi zadržati ljudskost i melodramu, a istodobno podići razinu scena spašavanja i prikazati što danas znači biti spasilac.

Foto: instagram

Izvornu seriju Baywatch pokrenuli su 1989. godine. Prikazivala se 11 sezona, a na vrhuncu je, prema izvoru, svaki tjedan imala više od milijardu gledatelja u 200 zemalja te proslavila glumce poput Davida Hasselhoffa i Pamele Anderson. Nova serija stiže na Fox u siječnju 2027.

*uz korištenje AI-ja