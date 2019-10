Zigman i Cardi B vole se javno: 'Reperica zrači seksepilom...'

Riječki modni dizajner Juraj Zigman (35) nedavno je kreirao korzet sako za američku repericu Cardi B (26) u spotu 'Writing on the wall', a sad su se družili na probi u Londonu. Fotografiju s probe dizajner je objavio na društvenoj mreži.

Foto: Instagram

- Riječ je o novom projektu koji radim za nju. Proba je prošla super, ona je divna - rekao nam je Zigman te opisao američku repericu kao iznimno profesionalnu, ali i dragu.

- Mega zvijezde točno znaju što žele. Bio je to jedna vrlo lijep susret, pun podrške s njene strane. Baš sam zadovoljan. Radit ćemo skupa još jako dugo. U svijetu prate tvoj rad bez obzira gdje si. Cijeli tim stilista koji me angažirao za ovu kampanju s Cardi B informiran je o svemu što radim i stavljam na Instagram - kaže Zigman.

Foto: Instagram

Dodao je i da je Cardi B tip žene s kojima voli raditi jer zrači seksepilom. Do prvotne suradnje je došlo kad ga je njezin tim stilista angažirao za spot 'Writing on the wall'.

- I prije su me htjeli angažirati, ali rokovi su bili prekratki, tipa sutradan ili preksutra su htjeli kreaciju. Sad se konačno sve dobro poklopilo - rekao nam je Zigman.

Foto: Tony/Press Association/PIXSELL

Stilisti reperice inzistirali su da dođe na probu odjeće u London, a reperica je nahvalila našeg dizajnera rekavši kako nitko ne radi takve korzete. Kad je odjenula korzet poručila je da se osjeća predivno u njemu. Zanimljivo je da joj je Zigman napravio korzet na neviđeno, odnosno prema njenim mjerama.

Foto: Instagram

Zigman je nedavno odijevao i Ritu Oru (28) te Nicki Minaj (36), a od regionalnih zvijezda surađivao je sa Severinom (47) i Jelenom Karleušom (41), no ne može izdvojiti s kim mu je najdraže raditi.

- Drago mi je surađivati sa svim ženama koje vole i žele nositi moj dizajn - zaključio je dizajner.

