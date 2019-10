Žiri zbog kamena u jelu zamalo ostao bez zuba, bilo je i dlaka...

U ponedjeljak je na RTL-u započela sedma sezona kulinarskog showa 'Tri, dva, jedan - kuhaj!' i već u prvoj emisiji žiri je 'zapaprio' kandidatima svojim komentarima. Nije se proslavio bubnjar Šime, koji je šokirao žiri svojim jelom - pljeskavicom od tune i junetine.

- Ovo grozno izgleda, izgleda kao prometna nesreća na tanjuru - rekao je Ivan Pažanin (34). Pronašao je i dlaku na tanjuru te odbio kušati jelo. Ni Željka Klemenčić (39) nije htjela probati pljeskavicu jer joj se činilo da nije dovoljno ispečena. Hrabar je bio samo Špiček, koji nije mogao odgonetnuti sastojke misterioznog jela.

- Nisam probala jer je vaša pljeskavica sirova iznutra, a sad kad sam čula što ste sve u nju stavili, drago mi je što nisam probala – rekla je Željka.

S njom se složio i sam kuhar, koji nije prošao dalje u showu. U drugoj emisiji žiriju su se predstavili svećenik Anđelo Maly i električar Hrvoje Vestimar. Pripremili su junetinu sa šljivama i pljesnivim sirom, no nisu oduševili žiri.

- Previše je začina i meso je suho ko džon – rekla je Željka.

U showu su se predstavili i reperi Renato Đosić Renman i Marko Lasić Nered koji su žiriju poslužili lešo teletinu s blitvom, mrkvom i nekoliko kapi kantarionova ulja.

- Nikad nisam mislio da će me reperi otrovati, uvijek sam mislio da će to biti moja žena – rekao je Špiček.

To je pregled najzabavnijih trenutaka najnovije sedme sezone kulinarskog showa, a u daljnjem tekstu prisjetili smo se i kako je bilo u prijašnjim emisijama.

Lani se tako član žirija Mate Janković neugodno iznenadio kad je otkrio da kandidati kuhaju jednostavna jela s 'dosadnim prilozima'.

- Osjetio sam potrebu da vam dođem u posjet. Vidim, Vjeko, i dalje si ko muha bez glave – rekao je Mate kandidatu iz Splita.

I Špiček je grdio kandidatkinje iz Splita.

- Kaj ste brljale s tanjurom, sav je pokapan, packav. Šefice kuhinje, a vidi ovo na što sliči... Kao da su se mala djeca igrala hranom – 'poklopio' je Špiček kandidatkinje.

Žiri se živcirao i zbog čačkalica na tanjuru.

- Ja sam to jelo morao izmasakrirati da izvučem čačkalicu. Užasno me to nervira i frustrira i nije mi jasno da se to može desiti – govorio je razočarani Pažanin. Uzrujavao se i Špiček.

- Ako je salata zadana, ima da bude bolja od glavnog jela. Kad je vidim još jednom na tanjuru s jelom, onda ću baciti cijeli tanjur – rekao je Špiček kandidatima.

Žiri je za jelo dobivao i sirove ribe.

- Punjene lignje su potpuno bezukusne, kao da jedeš ništa, zrak! A riba vam je potpuno sirova - istaknula je razočarana Mateja Domitrović Sabo. Mate Janković nerijetko je odbio kušati jela, a jednom su kockice od krumpira svojim oblikom Špičeka podsjetile na studentsku menzu. Špiček se jednom uplašio jer kandidati nisu imali pojma koje su gljive pripremili.

- A što da su nas sada otrovali gljivama? Možda i jesu, ja ne znam. To vam je veliki minus, svima! Morate znati što pripremate jer ja kao gost moram znati što jedem - vikao je Špiček sa svog sudačkog stolca.

Mate Janković jednom je u jelu pronašao kamen zbog čega je umalo ostao bez zuba.

- Kad ću jednom biti nemoćan, star i umoran od ove nezdrave hrane s puno masnoće, onda bih volio da mi dođete u posjet u bolnicu i donesete ovakvo jelo - 'špotao' je Špiček kandidate.

Žiri je jela opisivao i epitetima poput 'lagane splačinice', 'otrova' i 'žbuke', a zbog kulinarske katastrofe tražili su se čak i antidepresivi.

- Nakon ovakvih obroka trebao bih uzeti kuru antidepresiva. Ali, iskreno vam kažem. Ne pretjerujem. Objašnjavam vam kako se osjećamo, i to s maksimalnom pristojnošću - kazao je Mate dodajući kako se osjeća otrovanim te da su ga jela 'natjerala na suicid'. Pažanina je iz takta izbacivala brada kandidata.

- Otto, super ti je brada. Ja sam ljubitelj brade i sve što ide uz nju, ali budi jako oprezan. Ja sam lud na te dlake! Gadi mi se! Riga mi se! Neće ići na dobro ako ih nađem u tanjuru! Ja ti ozbiljno govorim - govorio je Pažanin oštrim tonom.

U kuhinji je bilo i dramatičnih situacija poput one kad je picek počeo gorjeti. Kad je Špiček otvorio pećnicu, iz nje je izašao gust dim, a picek je bio izvana potpuno pečen.

- Picek je već bio fest sunčan, bez kreme za sunčanje odozgo jer se masnoća zapalila i treba ga podlijevati. Netko tako važnu stvar nije smio zaboraviti jer picek gori - kazao je Špiček.