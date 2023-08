ŽIVA promovira album prvijenac u Tvornici kulture krajem rujna

Hrvatska glazbenica Lucija Ivšić, poznatija kao osnivačica i pjevačica benda Punčke, predstavit će novi projekt 'ŽIVA' i svoj album prvijenac u zagrebačkoj Tvornici kulture u petak 29. rujna 2023.

U bendu Punčke bila je 12 godina, a 2019. se preselila u Melbourne. Ubrzo je počela raditi i na novom projektu ŽIVA, a istoimeni debitantski album odmak je od prijašnjeg rada te pokazuje novi početak u novoj zemlji.

Album broji devet pjesama, čak šest je pisano dvojezično, a prenose slavonske korijene i tradicionalne načine pjevanja. Predstavljen je singlovima 'Power', koji istražuje nesigurnosti i opsesivne misli i 'Dualism' i 'Bad Blood', koji su zavrijedili svoje mjesto na međunarodnom radijskim postajama i streaming servisima. 'Anything but the Night' veže se uz teme povjerenja, zadovoljstva i sumnje u samu sebe, a za 'Only Feeling When I'm Lost' je tamburicu odsvirao Brane Norac.

Foto: Martin Peranović

Sve pjesme je napisala, snimila i producirala Lucija Ivšić, ŽIVA u Melbourneu, a na aranžmanima i editiranju surađivala je s Anjom Tkalec, producenticom i glazbenicom koja miksala pjesmu 'I Need to Let Go'. Ostale pjesme su miksane u Londonu i Los Angelesu, a mastering potpisuje Elliot James Mulhern iz Chicaga. Album je samoizdan preko Lucijine izdavačke kuće Cereal Booking i dostupan je na svim streaming platformama.

Recenzije nekih od najutjecajnijih australskih medija 'The AU Review' i 'TripleJ' hvale hipnotičke vokale, industrial zvuk, te kompoziciju i produkciju. Domaći mediji album nazivaju hrabrim, beskompromisnim i sjajnim te hvale spoj elektronike i slavonske glazbe.

Ulaznice za koncert u Tvornici kulture dostupne su na Entrio.hr i Eventim.hr i njihovim prodajnim mjestima.