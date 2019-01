Živio je u domu: Duškova soba bila je 'hram' Karleušinih slika

Srpski nogometaš Duško Tošić (34) je trenutno top tema zbog navodnog preljuba njegove supruge Jelene Karleuše (40). Tošić je zahvaljujući svojoj nogometnoj karijeri postao milijunaš, ali nije oduvijek živio lagodno.

Tošić dolazi iz sela Orlovat u Srbiji. Roditelji su mu bili siromašni pa je u potrazi za boljim životom jako rano napustio rodni Orlovat. Kako bi naporno trenirao i 'ganjao' sportsku karijeru, otputovao je u Zrenjanin i započeo novi život u Domu za djecu i omladinu koji je funkcionirao kao socijalna ustanova učenika koji nisu imali dovoljno novaca za privatan smještaj u gradu. Upisao je srednju školu i počeo intenzivno trenirati nogomet.

- Ponosan sam na svaki detalj iz svog života, pa i na to što sam tri godine živio u domu. Prije nego što sam počeo tamo živjeti, putovao sam od Orlovata do Zrenjanina i natrag. Bilo mi je veoma naporno. Budio sam se u sedam sati ujutro, a kući sam se vraćao oko 23 sata. Imao sam zaista mnogo obaveza u Zrenjaninu i bilo je nemoguće da putujem svakog dana, a uz to sam imao i snažnu želju da uspijem u životu - ispričao je Tošić, prenosi Kurir.

- Možda sam malo zapostavio školu jer mi je sport oduvijek bio na prvom mjestu, ali nikada nisam bio tatin sin, već mladić koji je sve postigao svojim radom. Prvih šest mjeseci bilo mi je teško naviknuti se na život u domu jer sam tamo bio jedino seosko dijete, ali sam potom tamo stekao mnogo prijatelja za cijeli život. I dan-danas se čujem s bivšim cimerima i pomažem im koliko mogu - opisao je Duško život u domu.

Foto: Privatni album

- Spavao je u maloj sobici, a njegove kolege kasnije su mi rekle da je cijela soba bila oblijepljena mojim posterima. Tada nije ni slutio da će me oženiti i napraviti mi dvoje djece - rekla je Karleuša.

POGLEDAJTE VIDEO: