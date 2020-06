Život dvojnika svjetskih faca je pod pritiskom: 'Opsjedaju nas brojni fanovi mega zvijezda...'

Imam osjećaj kao da je moj život pod povećalom i ne možeš se opustiti. Također, voljela bih da ljudi prate moj rad zbog mene, a ne zbog sličnosti s Meghan, priča dvojnica

<p>Postoji jedna teorija koja kaže kako svaka osoba na svijetu ima svog dvojnika. I dok mnogo ljudi pokušava imitirati svoje idole, podvrgavajući se estetskim operacijama, ‘‘celebrity dvojnici’’ izgledaju poput svjetskih faca, a da se pretjerano ne trude. Dobro protrljajte oči i upoznajte dvojnicu<strong> Meghan Markle</strong>, <strong>Rihanne</strong> i <strong>Shakire</strong>.</p><p>U intervjuu za 24sata, djevojke su otkrile kako izgleda život dvojnika, koliko ih često na ulici zaustavljaju brojni obožavatelji, ali i s kakvim se neugodnim situacijama susreću zahvaljujući sličnosti s mega zvijezdama.</p><p>- Kada sam imala 12 godina, razrednica je primijetila veliku sličnost sa Shakirom. Osim što sam fizički podsjećala na nju, imale smo gotovo identični glas - priča nam Shakirina dvojnica i dodaje kako nikada nije otišla pod nož kako bi izgledala kao latino diva. Rihannina dvojnica susretala se s brojnim neugodnostima, a jednom su ju ispred restorana dočekali stotine paparazza koji nisu znali da je riječ o ‘‘klonu’’. S istim problemom susrela se i stjuardesa <strong>Christine Primrose Mathis</strong> koja se zahvaljujući sličnosti s Meghan Markle proslavila na društvenim mrežama.</p><p>- Kada sam poslovno došla u London nisam mogla disati od obožavatelja. Ljudi su trčali za mnom i preklinjali me za fotografiju - priča nam dvojnica i dodaje kako niti ona nikada nije išla na estetske zahvate. No, svijet dvojnika nije toliko lijep koliko izgleda na prvu, priča nam, Christine.</p><p>- Imam osjećaj kao da je moj život pod povećalom i ne možeš se opustiti. Također, voljela bih da ljudi prate moj rad zbog mene, a ne zbog sličnosti s Meghan - dodaje.</p><p>- Volim popularnost i htjela bih jednog dana imati život poput Meghan Markle, ali ne kao njezina kopija. Voljela bih biti dio filma o njezinom životu, a sudjelovala sam i u brojnim emisijama o životu dvojnika - priča. Zanimalo nas je i jesu li ih ikada kontaktirale pjevačice nakon što su vidjele njihov rad.</p><p>- Jedna televizijska kuća pokazala je Shakiri moje fotografije i videozapise i u emisiji uživo me pohvalila i pozdravila - priča nam Rebeca Maiellano koju na Instagramu prati više od 140 tisuća ljudi. Klonovi RiRi i Meghan još uvijek nisu upoznale svoje idole, ali se nadaju kako će jednog dana imati tu čast.</p><p>- Ponekad ovakav način života ima svoje lijepe strane, ali često živiš u sjeni slavne osobe i ne možeš postići vlastiti uspjeh jer češ uvijek biti nečija kopija - rekla nam je za kraj Rihannina dvojnica.</p>