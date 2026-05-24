Život između bajke s kraljem rock n' rolla i velike tragedije: Usponi i padovi Priscille Presley

Priscilla Presley danas slavi 81. rođendan. Prije nego što je postala dio priče rock'n'rolla, njezin je život bio obilježen čestim selidbama zbog karijere očuha, časnika američkog ratnog zrakoplovstva. Upravo ju je taj nomadski vojnički život odveo u Zapadnu Njemačku, gdje će se njezin put tinejdžerice zauvijek promijeniti. Njezin život, koji je započeo kao san tinejdžerice u naručju kralja rock'n'rolla, pretvorio se u slojevitu priču o slavi, samootkrivanju, poslovnom uspjehu i, na kraju, nezamislivoj obiteljskoj tragediji koja je ostavila neizbrisiv trag. Iako je zauvijek ostala upisana u povijest kao supruga Elvisa Presleyja, Priscilla je uspjela izgraditi vlastiti identitet, dokazavši se kao sposobna glumica i još uspješnija poslovna žena koja je spasila naslijeđe svog bivšeg supruga.

San i stvarnost braka s kraljem

Sudbonosni susret dogodio se 1959. godine u Zapadnoj Njemačkoj, gdje je deset godina stariji Elvis služio vojni rok. Priscilla Ann Wagner tada je bila samo četrnaestogodišnja djevojčica, a veza s globalnom superzvijezdom isprva je, kako su tvrdili, bila platonska. No, iskre su bile stvarne. Nakon što se Elvis vratio u Sjedinjene Države, njihova komunikacija se nastavila, a 1963. godine, uz blagoslov svojih roditelja, Priscilla se preselila u Memphis, na legendarno imanje Graceland, kako bi bila bliže čovjeku kojeg je voljela. Život pod istim krovom s Elvisom bio je sve samo ne običan. Morala je završiti srednju školu dok se istovremeno prilagođavala životu pod svjetlima reflektora, okružena njegovom svitom i obožavateljima.

Archival Cinema and Entertainment | Foto: The Hollywood Archive/Pixsell

Njihova je veza kulminirala vjenčanjem 1. svibnja 1967. godine u Las Vegasu. Ceremonija je bila daleko od raskošnog spektakla kakav bi se očekivao. Trajala je svega osam minuta, u privatnom apartmanu hotela Aladdin, što je bio tek nagovještaj kontrasta između javne percepcije i privatne stvarnosti njihova braka. Točno devet mjeseci kasnije, 1. veljače 1968., rođeno je njihovo jedino dijete, kći Lisa Marie Presley. Iako je izvana njihov život djelovao kao ostvarenje sna, Priscilla se često osjećala usamljeno i izolirano unutar zidina Gracelanda. Elvisova karijera bila je na vrhuncu, a stalna putovanja, snimanja i glasine o nevjeri uzimali su danak. Borila se s osjećajem gubitka vlastitog identiteta, živeći u potpunosti u sjeni svog supruga. Ta je napetost dovela do rastave u veljači 1972. i konačnog razvoda u listopadu 1973. godine. Unatoč svemu, uspjeli su sačuvati duboko prijateljstvo i poštovanje, ostavši bliski sve do Elvisove prerane smrti 1977. godine.

Novi početak: Karijera i obitelj nakon Elvisa

Nakon razvoda, Priscilla je bila odlučna u namjeri da izgradi život pod vlastitim uvjetima. Umjesto da ostane tek fusnota u biografiji kralja rock'n'rolla, zakoračila je u svijet glume. Svoju je neovisnost pronašla pred kamerama, a uloga Jenne Wade u mega-popularnoj sapunici "Dallas", koju je igrala od 1983. do 1988., osigurala joj je prepoznatljivost izvan sjene bivšeg supruga. Pravi proboj u Hollywoodu ostvarila je u filmskoj trilogiji "Goli pištolj", gdje je uz legendarnog Leslieja Nielsena pokazala izniman komičarski talent i postala dio kultne filmske franšize.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Osim glumačkog uspjeha, Priscilla je pokazala i nevjerojatan poslovni instinkt. Nakon smrti Elvisova oca Vernona 1979. godine, preuzela je upravljanje njegovim imanjem. Graceland je u tom trenutku bio suočen s financijskim poteškoćama, no ona ga je svojom vizijom i odlučnošću pretvorila u jednu od najposjećenijih turističkih atrakcija u Americi, osiguravši tako da Elvisova ostavština živi zauvijek. U privatnom životu, sreću je pronašla u 22 godine dugoj vezi s brazilskim scenaristom Marcom Garibaldijem, s kojim je 1. ožujka 1987. dobila sina Navaronea Garibaldija. Iako je imala nekoliko dugih veza, nikada se više nije udala.

Tragedija koja je zasjenila sve

Početak 2023. godine donio je u njezin život bol kakvu nijedan roditelj ne bi trebao iskusiti. Njezina kći, Lisa Marie Presley, preminula je iznenada 12. siječnja u 54. godini života. Uzrok smrti bila je opstrukcija tankog crijeva, komplikacija barijatrijske operacije kojoj se podvrgnula godinama ranije. Gubitak djeteta ostavio je duboku, neizbrisivu ranu. U danima koji su prethodili tragediji, Lisa Marie se žalila na jake bolove u trbuhu, a njezina je majka kasnije priznala kako je osjećala da nešto nije u redu. Slomljena tugom, Priscilla je u izjavama za medije priznala s kolikom se boli nosi.

Foto: OConnor/AFF-USA.com

​- Bio je to drugi najtužniji dan u mom životu, odmah nakon gubitka Elvisa - rekla je, opisujući nezamisliv gubitak.

Bolno razdoblje koje je uslijedilo dodatno je zakomplicirala i pravna bitka s unukom Riley Keough oko oporuke Lise Marie i kontrole nad njezinim nasljedstvom. Priscilla je osporila amandman na oporuci koji ju je uklonio s pozicije povjerenice, a na to mjesto postavio Riley.

Ovaj sukob, koji je privukao veliku medijsku pozornost, dodao je novu, bolnu dimenziju obiteljskoj tuzi. Nakon nekoliko mjeseci, postignut je dogovor kojim je Riley postala jedina upraviteljica imovinom svoje majke, čime je završen taj spor.

*uz korištenje AI-ja