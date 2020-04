'Život na vagi' u izolaciji: Kriju koliko kilograma su se udebljali

Naravno da se bojim da se ne udebljam tijekom izolacije, ali držim kilograme čvrsto pod kontrolom, iskreno nam je rekla Lidija Tomić (36), finalistica zadnje sezone showa “Život na vagi”. Karlovčanka je u show ušla sa 118,1 kilogram, a na zadnjem vaganju imala je 68,6.

- Trenutačno sam na 75-78 kilograma i to je kilaža na kojoj želim ostati - rekla je.

Priznaje i što joj teško pada u izolaciji kad je prehrana u pitanju.

- Teško je u karanteni biti okružen svom tom hranom koja deblja, od slatkiša, grickalica itd., ali držim se prehrane koja meni odgovara i trudim se jesti zdravo. Odredim si jedan dan kad imam ‘cheat day’ pa si priuštim neku zabranjenu namirnicu, ali od sutra opet po starom i strogom pravilu jer se ne smijem opustiti – priča nam.

Kaže da je s treniranjem morala malo stati jer ima problema s nogom, no to je ne sprečava da svakodnevno prošeta nekoliko kilometara. Njezin kolega iz showa, finalist Marino Marušić (26), nije nam htio otkriti koliko trenutačno ima kilograma, kaže da to skriva i od djevojke Sare u koju se zaljubio u showu.

- Neću vam otkriti trenutačnu kilažu jer želim doći do konačnog cilja i podijeliti to onda sa svima. Jednostavno volim iznenađenja. Svoju kilažu ne govorim čak ni mojoj Sari, ha, ha – iskren je.

Show je napustio sa 109,2 kilograma, dok je na prvom vaganju imao 167,1 kilogram.

- Kad je krenula ova situacija s izolacijom, sigurno smo se svi malo opustili, što iz dosade i raznoraznih razloga. Ja se nisam udebljao u izolaciji jer sam odlučio malo više vremena posvetiti sebi. Provodim mnogo vremena sa svojim psima, vodim ih u šetnju i tako gubim kalorije. Ne bojim se izolacije jer sam sve ovo prošao u showu – objasnio je.

Ističe kako nema nekih posebnih trikova u izbjegavanju slatkoga u izolaciji.

- Sve je u glavi. Pojedi, ali i potroši to sve. Ne volim davati neke savjete jer znam da je to sve jako teško, ali sve se može – poručio je.

Pobjednik treće sezone “Života na vagi”, Alen Abramović (46), show je napustio s 94,9 kilograma.

- Sad imam 98 kilograma i prezadovoljan sam. Ne bih ni volio imati manje... Stari Alen bi se sigurno udebljao u izolaciji, ali ovaj Alen zna da je prežderavanje reakcija na stres tako da pokušavam biti smiren u glavi i ne dajem šansu da se to dogodi – otkriva.

Priznaje kako pazi što jede te se trudi konzumirati više mesa i povrća, a manje kruha.

- Iskreno, jako volim slatko, slab sam na kolače i sladoled. Tako da to izbjegavam i pokušavam biti jak u glavi. Ako već konzumiram takve namirnice, ne pretjerujem kao prije. Kad pojedem nešto slatko, kažem si: ‘To je to, sad si se nagradio i možeš dalje barem tjedan dana bez slatkog – naglasio je.

Ni pandemija korona virusa nije ga spriječila da nastavi s treninzima.

- Sad radim jako puno kardio treninga. Trčanje i žustro hodanje, šprintanje po stepenicama – priča.

Trenira i njegov kolega iz showa Mario Mandić (26). On se ne boji debljanja u izolaciji jer, kaže, ima novi način života i pazi na prehranu.

- Isprobavam nove vježbe i treniram svaki dan, ponekad i dvaput dnevno. Najviše treniram doma u dvorištu, ali i odem trčati u šumu – priča nam Mario koji je pri ulasku u show imao 165 kilograma.

- Trenutačno imam 115 kilograma. Još nisam zadovoljan, radim na tome da dođem na idealnu kilažu, nekih 95-100 kilograma – rekao je te dodao kako želju za slatkim zadovolji s proteinskim pločicama ili tamnom čokoladom.

A s Alenom i Mariom se u trećoj sezoni showa natjecala Nina Martina Korbar (26), koja je na prvom vaganju imala 124 kilograma, a na zadnjem 84 kilograma. Ipak, nije nam htjela otkriti trenutačnu kilažu.

- Dosta je stresna ova situacija i dosada vlada u domovima pa se više jede, ali ja se držim dobro. Imam neku kilažu u glavi na kojoj bih voljela biti, oko 65 kilograma – rekla je.

