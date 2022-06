Život sa seksualnim predatorom R. Kellyem: 'Ponižavao me, ni na WC nisam smjela bez pitanja'

R&B zvijezda R. Kelly osuđen je na 30 godina zatvora zbog seksualnog zlostavljanja maloljetnica. Epilog je to 20-godišnje borbe njegovih žrtava da nekoć jednog od najmoćnijih ljudi američke glazbene industrije privedu pravdi.

Jedna od žrtava, Asante McGee istupila je sa svojom pričom u dokumentarcu Surviving R Kelly, koji je u siječnju 2019. emitiran u šest nastavaka na Lifetime TV-u. Ona je dvije godine bila djevojka R. Kellyja, a u dokumentarcu je ispričala svoje iskustvo života u njegovoj kući u Georgiji, u ljeto 2016. godine, u kojoj su ju dočekale druge žene ali i jako stroga pravila, koje je R. Kelly nametnuo djevojkama.

Njezinu priču je express.hr u srpnju 2019. prenio u cijelosti. Pročitajte je u nastavku:

"Ne zovi me Rob, zovi me Daddy"

Kad god bih bila sama u svojoj sobi, nazvala bih svoju djecu. Robert nije želio da imamo mobitel kad smo s njim ili da kontaktiramo sa vanjskim svijetom. Kada sam upoznala Roberta, R. Kellyja, bilo je to kao da sam upoznala princa na bijelom konju koji me potpuno šarmirao. Nije me osvojio večerom i vinom, već svojom toplinom i smijehom, bio je jako zabavan. Radili smo sve one obične stvari, vodio me u shopping i na večere, piše BBC.

U jednom trenutku tijekom našeg dopisivanja 2014. godine shvatila sam kako stvari nisu baš onakve kakve se čine. Bili smo tad na početku naše veze a ja sam ga u poruci nazvala Rob, na što mi je odgovorio "Ne tako, možeš li me zvati Daddy". Oko toga nije bilo rasprave, on mi je samo dao naredbu. Sada kada o tome razmišljam mislim da sam trebala posumnjati u taj njegov zahtjev i to sam trebala doživjeti kao upozorenje.

Prvi sam ga put upoznala u listopadu 2013. godine na svirci u jednom klubu u Atlanti na kojoj je promovirao svoju sljedeću turneju. No pravo upoznavanje slijedilo je tek u siječnju 2014. godine. Jedan član njegove pratnje pozvao me da im se pridružim. Krenuli smo u trgovački centar, smijali se i pričali, poput dvoje starih prijatelja. Prije nego što sam otišla dao mi je svoj broj i odmah smo se počeli dopisivati.

Dopisivanje se nastavilo tjednima prije nego me pozvao na svoj koncert u Baton Rouge, Louisiani, 13. veljače. Nakon koncerta pozvao me u svoju hotelsku sobu i tu smo prvi put vodili ljubav. Nakon Valentinova kontakt smo održavali porukama a pozivao me i na koncerte diljem SAD-a. Kada je posjetio Atlantu, u kojoj sam živjela, družili bi se.

Dok smo bili u vezi dao mi je do znanja da nisam jedina žena s kojom se viđa. Mislila sam da želi biti iskren sa mnom pa sam to i prihvatila, i ostala s njim u vezi. Prve dvije godine sve je bilo super. Dolazila bih na njegove koncerte i provodila vrijeme s njim, odgovaralo je to i meni.

"Njegove želje su me ponižavale"

Uskršnjeg vikenda u ožujku 2016. godine došla sam u Chicago jer je on to tako tražio. No nismo se čuli dva dana. Konačno mi se javio i poslao nekoga po mene tko me je trebao odvesti u studio u kojem je snimao. Umjesto toga ostala sam u kombiju od 11 do 20 sati.

Kad su me konačno, njegova pratnja i nećak, pustili iz kombija, pronašla sam ga kako partija u studiju kao da se ništa nije dogodilo. Ponašao se sasvim normalno, no mjesecima kasnije saznala sam da je to bio test. Testirao je moje granice i igrao igre sa mnom.

U svibnju 2016. godine otputovala sam u Dallas na njegov koncert. Nakon koncerta njegov asistent mi je rekao kako trebam požuriti i pokupiti svoju odjeću iz hotela. To sam i napravila i ušla u kombi koji me trebao odvesti u Oklahomu kako bi mogla uhvatiti let i vratiti se u Atlantu.

No vozač je vozio bez zaustavljanja. Sve dok nismo stigli pred veliku kuću u John's Creeku, Georgia. Kad sam ušla u kuću Robert me dočekao i rekao: "Dobro došla kući, dušo".

Pokazao mi je kuću i odveo me do moje sobe. Mislila sam kako ću ostati nekoliko tjedana preko ljeta dok su mi djeca na praznicima. Bili su s mojom obitelji, kao i svake godine, i pomislila sam kako bi mogla ostati s njim nekoliko tjedana. Nisam nikada pomislila kako je riječ o trajnom dogovoru.

Čim sam se uselila počelo je emocionalno i seksualno zlostavljanje. Nije me prisiljavao na seks s njim, već me zastrašivao da napravim neke stvari u seksu s njim, i u seksu utroje, unatoč tome što sam mu jasno dala do znanja da se u tome ne osjećam ugodno.

Kad bi mu rekla da nešto ne želim napraviti, vikao bi na mene i nazivao me "glupačom". Rekao mi je kako ostale djevojke koje su ili dolazile u kuću ili živjele s nama u tom trenutku nemaju problema s ispunjavanjem njegovih želja, pa me pitao u čemu je moj problem. Njegove želje i potrebe su me ponižavale.

"Naređivao nam je kako moramo sjediti"

Tenzije među nama podizala je i njegova trenerica koja je mene i druge djevojke obučavala u tome što trebamo napraviti kako bi ga zadovoljile. Po njezinim i Robertovim pričama oni su u seksualnom odnosu bili 16 godina, od kad je ona imala 14. Kako je ona s njim živjela tako dugo bila je poput glavne cure u školi, najpopularnije, pa je često iskorištavala svoj položaj i vikala na mene.

Sjećam se kako smo se nas dvije jednom posvađale i kako mi je Robert rekao da imam "sindrom crne žene". Rekao je kako ja ne volim da mi mlađa žena govori što trebam raditi i da on neće dozvoliti meni, da mu govorim što da radi.

Nije istina kako R. Kelly hvata samo mlađe cure, iako su većinom one njegov plijen, jer su ranjivije i osjetljivije, pa je i lakše s njima manipulirati, posebno ako je riječ o nekome tko je zvijezda.

Imala sam 35 godina kada smo se upoznali i znao je da sam u prijašnjem odnosu bila zlostavljana. Držao me točno tamo gdje je htio, jer sam mu počela vjerovati. Uvjerio me kako me nikada neće ozlijediti i tako me poticao da mu se otvorim i pričam o svojim iskustvima zlostavljanja.

No to nije prestalo, emocionalno zlostavljanje i seksualne prijetnje je nastavio i jako dobro kontrolirao.

Jednom me zgrabio za ruku samo zato što sam obukla pogrešnu majicu. Imao je stroga pravila koja sam morala slijediti, pa tako i ostale djevojke koje su živjele ili imale seksualni odnos s njim. Jednom smo se spremali za izlazak i ja sam obukla kratke hlače i top.

Smučilo joj je kad je vidjela što curice moraju s njim raditi tijekom seksa

Čim me vidio zgrabio me i rekao mi da se presvučem. Otišla sam u sobu i presvukla se i umjesto da sam otišla van s drugim curama, morala sam s njim otići u studio. Kad smo došli tamo rekao mi da se moram oblačiti poput drugih cura iz kuće koje su nosile trenirke. Kad sam mu rekla kako je vani iznad 38 stupnjeva i da mi je vruće nije ga bilo briga.

Kontrolirao je svaki dio mog života dok sam s njim živjela. Ja i još dvije djevojke koje smo živjele s njim tada mogle smo jesti samo kad nam je on rekao, a nekada je znao proći cijeli dan da ništa ne pojedemo jer je on jednostavno zaboravio ili nije htio jesti.

Sjećam se da sam kupovala grickalice kada smo izlazili van i skrivala ih u svojoj sobi, pa sam uvijek imala nešto hrane. Kontrolirao je i kada samo mogle ići na wc ili izaći iz svojih soba. Morale smo porukom ili pozivom tražiti dopuštenje za korištenje kupaonice a ako ne bi odgovorio, bilo nam je dozvoljeno da izađemo iz sobe i hodamo dok nas on ne čuje.

Zlostavljanje i kontrola dovodila me do ruba, no najviše me smetalo što sam morala gledati mlade djevojke, čak 18-godišnjakinje, kako se bave svakakvim seksom s njim. Nisam to mogla više podnijeti i počela sam planirati svoj bijeg.

Nazvala sam prijateljicu koja je radila u blizini i pozvala ju da me pokupi. Nazvala me kasnije tog dana jer nije mogla proći osiguranje koje je okruživalo kuću. Znala sam da moram pokušati pa sam jednostavno spakirala svoje kofere i odlučila izaći van. Robert je bio izvan kuće i pričao sa svojim osobljem. Začuđeno me pogledao i pitao "Dakle odlaziš?"

Samo sam mu odgovorila Da odlazim. Nastavila sam hodati prema automobilu u kojem me čekala prijateljica i nisam se osvrtala.

S njim sam ukupno provela tri tjedna u kući. Nakon što sam otišla nazvao me i rekao kako se moram ispričati jer sam tako otišla i da se trebam vratiti kući. Nisam se vratila. Puno tih žena koje su pretrpjele njegovo zlostavljanje su se udružile.

Ne žalim što sam ispričala svoju priču i s tim izašla u javnost, ne samo zbog toga tko je moj zlostavljač, već i zato što će ovaj moj čin pomoći drugim ženama u situacijama poput moje da ispričaju svoje priče i da im drugi povjeruju.

