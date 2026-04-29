Selo neobičnog imena nije apatično, dapače, tu se stalno nešto zanimljivo zbiva. Mještani su inspirirali scenarista kultne serije "Gruntovčani" Mladena Kerstnera za lik "Presvetlog", Imbre Grabarića, i za Cinobera
SVE KRENULO OD PRADJEDA PLUS+
Život u Apatiji: 'Potomak sam Presvetlog, sve je krenulo radi donacije za izgradnju crkve'
Čitanje članka: 5 min
Šlapu ti Marije Magdalene! Ne bu se nišče prek naših leđa i nami pred nosom penezima kitil, jedna je od legendarnih rečenica Imbre Grabarića Presvetlog, lika iz serije "Gruntovčani", kojega je glumio pokojni Mladen Šerment. Ova serija je premijeru doživjela 1975. godine. No u Varaždinskoj županiji postoji selo Apatija u kojem danas žive potomci izvornog Presvetlog, koji je bio inspiracija za lik u seriji. Vinar Mladen Hladić je četvrti u generaciji Presvetlih i otkriva kako je upravo po njegovu ocu Andriji nastao lik Presvetlog u scenariju Mladena Kerstnera
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku