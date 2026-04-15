Zlata Muck Sušec podijelila je rijetke obiteljske trenutke

Voditeljica Zlata Mück Sušec već godinama budi Hrvatsku. Gledatelji je svakodnevno prate u HRT-ovoj emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska', gdje s lakoćom balansira između ozbiljnih i zabavnijih tema. I dok je na malim ekranima otvorena i pristupačna, privatno igra na kartu diskrecije. U braku je sa Sašom Sušec, sportskim novinarom i sinom legendarnog komentatora Bože Sušeca. Par se rijetko pojavljuje zajedno u javnosti, a obiteljske trenutke s njihovim sinovima čuvaju za sebe. Ipak, tu i tamo Zlata napravi mali izuzetak. Nedavno je tako otkrila da s obitelji uživa u Malagi.

Zlata i Saša su se vjenčali krajem 2013. na imanju u zagrebačkim Šestinama, nakon pet godina veze. Sudbonosno 'da' izgovorili su pred 100-tinjak gostiju i matičarem. Iste godine dobili su sina Tina, a pet godina kasnije i drugoga sina Karla. Dok je bila trudna s prvim sinom, Zlata je pala u nesvijest tijekom emisije 'Školski sat'.

Zagreb: Proslava 20. godišnjice rada centra za strane jezike Angla | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Snimka tog trenutka ubrzo se proširila internetom i postala viralna. Prikazana je i u američkoj emisiji 'Good Morning America' te ga je na društvenim mrežama podijelio poznati reper Snoop Dogg.