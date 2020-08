Tako je na\u00a0palubi luksuzne jahte odradio trening, sve snimio i objavio na dru\u0161tvenim mre\u017eama. Mr\u0161tio se dok je vje\u017ebao pa se \u010dinilo da mu vje\u017ebe nisu bile lagane, ali ih je odradio i motivirao sve one koji ga prate.

- Budite kao ja, ostanite u formi - poru\u010dio im je Zlatan. Tjelovje\u017ebu nije propustila ni Zlatanova partnerica, manekenka Helena Seger. Odradila je trening dok su se njihovi sinovi, Maximilian (13) i Vincent (12) kupali u moru s tatom.

Zlatan je izvodio vratolomije i bacao se u more, \u0161to je zabavljalo klince. Dvojac se upoznao, rekla je Helena jednom prigodom, kad je ona imala 32, a on 21.\u00a0

- Ve\u0107 sam imala svoju karijeru i bogatstvo i nije mi bio potreban nogometa\u0161 da me izdr\u017eava. Bila sam samostalna, a on \u010dak nije bio ni moj tip mu\u0161karca. Prvi put kada sam ga srela, zagradio je svojim Ferrarijem moj Mercedes. Videla sam samo njegov veliki nos i zlatan sat na ruci. Bila sam lo\u0161e raspolo\u017eena i vikala na njega. Mislim da mu se svidio moj temperament - rekla je Helena.\u00a0

\u00a0

Zlatan zavodio na jahti: Vježbao i pokazao isklesano tijelo...

Prvi put kada sam ga srela, zagradio je svojim Ferarijem moj Mercedes. Videla sam samo njegov veliki nos i zlatan sat na ruci. Bila sam loše raspoložena i vikala na njega, rekla je Zlatanova odabranica

<p>Nogometaš <strong>Zlatan Ibrahimović</strong> (38) odmara se s obitelji u francuskom Saint-Tropezu, poznatom mjestu u koje zalaze imućne face. Kako bi ostao u dobroj formi i dok ne igra za talijanski A. C. Milan, Zlatan vježba redovito.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zlatan vježbao na jahti </strong></p><p>Tako je na palubi luksuzne jahte odradio trening, sve snimio i objavio na društvenim mrežama. Mrštio se dok je vježbao pa se činilo da mu vježbe nisu bile lagane, ali ih je odradio i motivirao sve one koji ga prate.</p><p>- Budite kao ja, ostanite u formi - poručio im je Zlatan. Tjelovježbu nije propustila ni Zlatanova partnerica, manekenka <strong>Helena Seger</strong>. Odradila je trening dok su se njihovi sinovi, <strong>Maximilian</strong> (13) i <strong>Vincent</strong> (12) kupali u moru s tatom.</p><p>Zlatan je izvodio vratolomije i bacao se u more, što je zabavljalo klince. Dvojac se upoznao, rekla je Helena jednom prigodom, kad je ona imala 32, a on 21. </p><p>- Već sam imala svoju karijeru i bogatstvo i nije mi bio potreban nogometaš da me izdržava. Bila sam samostalna, a on čak nije bio ni moj tip muškarca. Prvi put kada sam ga srela, zagradio je svojim Ferrarijem moj Mercedes. Videla sam samo njegov veliki nos i zlatan sat na ruci. Bila sam loše raspoložena i vikala na njega. Mislim da mu se svidio moj temperament - rekla je Helena. </p><p> </p>