Obavijesti

Show

Komentari 0
25. STUDENOG

Zlatan Zuhrić - Zuhra u Tvornici će proslaviti 40 godina karijere

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Zlatan Zuhrić - Zuhra u Tvornici će proslaviti 40 godina karijere
3
ARHIVA - Glumac i voditelj Zlatan Zuhrić Zuhra | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL/ ILUSTRACIJA

Poznati domaći komičar nasmijava obožavatelje već četiri desetljeća, a za okruglu godišnjicu pripremio im je poseban nastup u kojem će mu se pridružiti mnogi kolege

Jedan od najomiljenijih hrvatskih komičara Zlatan Zuhrić – Zuhra sjesti će na vrući stolac u utorak, 25. studenog, u Tvornici kulture i proslaviti 40 godina karijere, a umjesto monologa na meniju je roast uz brojne goste, također komičare, najavila je glazbena PR agencija Pola.

Foto: Marko Prpic/Pixsell - Canva

Roast koncept u kojem će proći slavljenička večer već je par sezona svjetski hit. Na pozornici će dominirati veliki stol, a domaćin večeri Goran Vinčić Vinča dočekivat će jedan po jedan 'roastera' – kolege iz Večernje škole, glumce, prijatelje i (ne)prijatelje. Svatko će imati priliku 'izroštiljati' Zuhru, a on će im svima vratiti istom mjerom.

HUMORISTIČNI GLUMAC Zlatan Zuhrić Zuhra progovorio o očinstvu: 'Obitelj je osnova svega, a sina pitam što je kul'
Zlatan Zuhrić Zuhra progovorio o očinstvu: 'Obitelj je osnova svega, a sina pitam što je kul'

Potvrđeni popis roastera za 25. studeni je impresivan i uključuje brojne istaknute aktere scene - Aleks Curać Šarić (Lajnap), Josip Škiljo (Splicka scena), Marko Dejanović (BIS Comedy), Igor Iggy Drljo (Studio smijeha), Fran Schwarzwald (BIS Comedy), Vanja Perić (BIS Comedy), Admir Šećkanović (BIS Comedy) i gosti iznenađenja.

Zagreb: Zlatan Zuhrić Zuhra
Zagreb: Zlatan Zuhrić Zuhra | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL - Ilustracija

Zlatan Zuhrić – Zuhra počeo je 1987. u legendarnoj 'Zločestoj djeci' na Radiju 101, a slavu je stekao kao bahati Aljoša Kapulica u kultnoj 'Večernjoj školi'. Nakon toga je osvajao publiku kroz serije poput 'Cimmer fraj' i 'Lud, zbunjen, normalan', vodio 'Zuhra light show', posuđivao glas Morisu u crtiću 'Madagaskar' i sudjelovao u nebrojeno mnogo projekata.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Houdek otpjevao Ružu Hrvatsku ispred Vukovarskog vodotornja: Poslušajte kako zvuči izvedba...
'GRAD - TO STE VI'

Houdek otpjevao Ružu Hrvatsku ispred Vukovarskog vodotornja: Poslušajte kako zvuči izvedba...

Popularni glazbenik svoje je pratitelje na društvenim mrežama oduševio emotivnom objavom povodom Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata te žrtvu Vukovara i Škabrnje
Otac HRT-ove voditeljice odlučio supom krenuti prema Vukovaru: 'Htio sam odati počast žrtvama'
HRABAR POTHVAT

Otac HRT-ove voditeljice odlučio supom krenuti prema Vukovaru: 'Htio sam odati počast žrtvama'

Josip Šimić, kojeg zbog neobičnog načina života nazivaju i 'dravskim Tarzanom', odlučio se povodom Dana sjećanja putovati do Grada Heroja na neobičan način
Rene Bitorajac objavio snimku Vjesnika u plamenu: 'Ode jedan od simbola Zagreba. Šteta...'
VELIK POŽAR

Rene Bitorajac objavio snimku Vjesnika u plamenu: 'Ode jedan od simbola Zagreba. Šteta...'

Požar u zgradi Vjesnika buknuo je u ponedjeljak navečer, a vatrogasci su na terenu bili cijelu noć. Strašan prizor snimio je i glumac Rene Bitorajac

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025