Zlatan Zuhrić - Zuhra u Tvornici će proslaviti 40 godina karijere

Jedan od najomiljenijih hrvatskih komičara Zlatan Zuhrić – Zuhra sjesti će na vrući stolac u utorak, 25. studenog, u Tvornici kulture i proslaviti 40 godina karijere, a umjesto monologa na meniju je roast uz brojne goste, također komičare, najavila je glazbena PR agencija Pola.

Foto: Marko Prpic/Pixsell - Canva

Roast koncept u kojem će proći slavljenička večer već je par sezona svjetski hit. Na pozornici će dominirati veliki stol, a domaćin večeri Goran Vinčić Vinča dočekivat će jedan po jedan 'roastera' – kolege iz Večernje škole, glumce, prijatelje i (ne)prijatelje. Svatko će imati priliku 'izroštiljati' Zuhru, a on će im svima vratiti istom mjerom.

Potvrđeni popis roastera za 25. studeni je impresivan i uključuje brojne istaknute aktere scene - Aleks Curać Šarić (Lajnap), Josip Škiljo (Splicka scena), Marko Dejanović (BIS Comedy), Igor Iggy Drljo (Studio smijeha), Fran Schwarzwald (BIS Comedy), Vanja Perić (BIS Comedy), Admir Šećkanović (BIS Comedy) i gosti iznenađenja.

Zagreb: Zlatan Zuhrić Zuhra | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL - Ilustracija

Zlatan Zuhrić – Zuhra počeo je 1987. u legendarnoj 'Zločestoj djeci' na Radiju 101, a slavu je stekao kao bahati Aljoša Kapulica u kultnoj 'Večernjoj školi'. Nakon toga je osvajao publiku kroz serije poput 'Cimmer fraj' i 'Lud, zbunjen, normalan', vodio 'Zuhra light show', posuđivao glas Morisu u crtiću 'Madagaskar' i sudjelovao u nebrojeno mnogo projekata.