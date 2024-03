Zlatko Dalić dobio je posebnu nagradu! 'Donio je narodu puno radosti, svoje dobrote i pozitive'

Nakon Brčkog, Banja Luke i Tuzle, četvrta postaja na Bešlagićevoj turneji s predstavom 'Da sam ja neko', bila je Zagreb. Dvorana Lisinski sinoć je bila puna do posljednjeg mjesta. Životnu priču kazališnog i televizijskog glumca nisu propustili ni brojni Enisovi prijatelji. Stigli su Gibonni, Nina Badrić, Tarik i Lejla Filipović, Goran Navojec, Žarko Radić, Dino Rađa... Mnogobrojna publika je poslušala Enisovo odrastanje i onoga tko je želio biti pa sve do onoga tko je i što je danas.

Foto: Luka Čop

Osim emocija, glumac je izazivao smijeh. Kao i u svim drugim gradovima, i ovog puta je dodijeljena nagrada 'Enisov najsmijeh'. Od 2000 ljudi posebnu nagradu s predstave ponio Zlatko Dalić. Po Enisovim riječima, Dalić je zaslužio nagradu zbog količine radosti koju je donio narodu, svoje dobrote i pozitive, kao i profesionalnih uspjeha.

Inače, nagrada je djelo umjetnika Ivice Propadala te je dio humanitarne priče.

- Sinoć je bilo predivno stajati na sceni ispred svih ovih ljudi koji su došli i podržali me, ispred prijatelja iz raznih država, obitelji… Veliko očekivanje stavljeno je ispred mene i mislim da sam ga uspio opravdati… Poruke koje stižu i čestitke mi govore da se napravila odlična stvar, da ovo zaista nije samo moja predstava, nego da je to neka vrsta misije, da je to naša predstava, ljudi se identificiraju s tom predstavom, s tim situacijama koje ja opisujem kroz svoj život, pronalaze sebe, dijelimo emociju, dijelimo ljubav, dijelimo neko jedinstvo… Obuzele su me emocije i uspio sam ih prenijeti na publiku, a što je najvažnije – izazvao sam i kod njih emocije. Mnogi su rekli da ne znaju tko bi ih ovako sve okupio na jednom mjestu. Bilo je veličanstveno u Lisinskom, predivno, ostvarenje svih mojih snova… Sada ćemo slagati turneju za neke druge gradove, što tu kod nas, što vani… Predstava sada živi, ona ima svoj put i nadam se da ćemo ju igrati dugo, da je što više ljudi pogleda – izjavio je Enis nakon predstave.