'ODOBRIO JE'

Zlatko Dalić se pohvalio: Simon Pegg iz 'Nemoguće misije' je posjetio njegov restoran

Tijekom svog boravka u baroknom gradu Simon je posjetio restoran The Family Zlatka Dalića. Izbornik se fotkom s legendarnim glumcem pohvalio na društvenim mrežama

Britanski glumac, scenarist i producent Simon Pegg, poznat po ulogama u franšizama 'Mission: Impossible', 'Star Trek' i 'Star Wars' stigao je u petak u Varaždin. Razlog njegovog dolaska bio je 14. izdanje međunarodnog Festivala filmske glazbe i zvuka.

- Benji Dunn iz Nemoguće misije je odobrio. Hvala što si svratio u The Family, Simon Pegg - stoji na Instagram profilu varaždinskog restorana.

Inače, Simon Pegg je u petak bio i u CineStaru u Varaždinu, u kojem je održana posebna projekcija filma 'Mission: Impossible - The Final Reckoning'.

Osim njega, u Varaždin su stigli i James Mather i Ciarán Hinds.

Varaždin: James Mather, Ciarán Hinds i Simon Pegg na prijemu za sudionike 14. International Sound & Film Music Festivala

James Mather je jedan od najcjenjenijih svjetskih dizajnera zvuka i dobitnik Oscara za film 'Top Gun: Maverick'. Mather je radio na nekim od najvećih svjetskih filmskih naslova posljednjih godina, među kojima su 'Mission: Impossible - Dead Reckoning', 'Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2', 'House of Gucci', 'Top Gun: Maverick', 'Death on the Nile'... 

Ciarán Hinds je irski glumac poznat po snažnim ulogama u filmovima, serijama i kazalištu. Najveću popularnost stekao je ulogom Mancea Raydera u 'Game of Thrones', a publika ga pamti i iz filmova poput 'Belfast', 'Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2'... 

