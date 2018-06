Zlatna Zlata spasila je mačiće: Vragolani su se odlično uklopili

Brižna Zlata Stefanova (24) šetala je ulicama u Jušića, u predjelu Rijeke, kada je iz kontejnera čula mijaukanje. Sama nije mogla ništa, pa je u pomoć pozvala vatrogasce. Došli su i spasili dva mačića.

Foto: Privatni album

- Šetala sam ulicom kada sam čula mijaukanje iz kontejnera za staru odjeću. Nazvala sam 112, a oni su me uputili na zaštitu za životinje, no oni su me pak uputili na komunalne redare - ispričala je Zlata. Dodala je kako se nadala da će oni doći i otključati kontejner, no odbili su ju 'jer ne znaju čiji je to kontejner'.

- Rekli su mi i da nema smisla zvati vatrogasce jer nije ljudski život u opasnosti, no nisam ih poslušala i nazvala sam. Vrlo kratko opisala sam što je po srijedi i dečki su došli u roku odmah - opisuje spašavanje mačića Zlata koja je u pomoć nazvala vatrogasce JVP Opatija.

- Da, djevojka nas je nazvala i rekla da iz kontejnera čuje male mačiće. Naravno da nismo dvojili ni sekunde. Uz pomoć specijalnog alata forsirali smo bravu i iz kontejnera izvukla dva prekrasna mačića. Toliko su slatki da bi ih, da ih nije uzela djevojka, sigurno i sami udomili - prisjećaju se nesvakidašnjeg poduhvata skromni opatijski vatrogasci.

Mali mačići, veličine šake, koji praktički nisu još ni progledali, tako su završili u toplom domu brižne djevojke, uživajući u društvu njenih ostalih mačaka.

- Trenutačno imam šest mačića i četiri velike mace pa su se ova dva ‘vragolana’ odlično uklopila. Fino papaju i igraju se, jedino što trenutno ne mijauču jer su promukli od silnog zapomaganja u kontejneru. No s vremenom će im i glas doći na svoje. Ne razmišljam hoću li ih udomiti kad odrastu, bitno mi je samo da se oporave, a i najradije bi ih zadržala - kaže za Bjelka i Sivka velika ljubiteljica mačaka.