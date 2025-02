Zlatni kipić, zvjezdani status i opaka ovisnost koja mu je uzela život: 'To je poput demona...'

Philip Seymour Hoffman bio je jedan od najcjenjenijih američkih glumaca svoje generacije, čiji je život tragično završio 2. veljače 2014. godine. Iako je na filmu i u kazalištu ostvario brojne nezaboravne uloge, njegov privatni život bio je obilježen borbom s ovisnostima i kompleksnim obiteljskim odnosima.

Rođen 1967. godine u Rochesteru, New York, Hoffman je odrastao u predgrađu gdje je prvo pokazivao interes za sport, posebice hrvanje. Nakon ozljede vrata u tinejdžerskim godinama, otkrio je glumu koja je postala njegova životna strast.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

- Kada sam prvi put stao na pozornicu, osjetio sam da je to mjesto gdje pripadam. To je bio trenutak koji mi je promijenio život zauvijek - izjavio je jednom prilikom Hoffman. Školovao se na prestižnoj Tisch School of the Arts, gdje je diplomirao 1989. godine.

Od skromnog početka do Oscara

Njegova karijera počela je skromno, manjim ulogama u filmovima poput "Scent of a Woman", da bi kasnije postao jedan od najtraženijih karakternih glumaca Hollywooda. Vrhunac karijere doživio je 2005. godine osvojivši Oscara za glavnu ulogu u filmu "Capote".

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

U privatnom životu, Hoffman je 14 godina bio u vezi s kostimografkinjom Mimi O'Donnell, s kojom je dobio troje djece - sina Coopera te kćeri Tallulah i Willu. Iako se nikada nisu vjenčali, njihova veza bila je čvrsta sve dok Hoffmanova ovisnost nije počela uzimati danak.

Nakon 23 godine trijeznosti, Hoffman je 2012. godine ponovno počeo eksperimentirati s alkoholom, što je kasnije dovelo do korištenja opioida i heroina.

Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

- Ovisnost je poput demona koji te nikada ne napušta. Možeš ga držati pod kontrolom, ali moraš biti svjestan da je uvijek tu - rekao je u jednom od svojih posljednjih intervjua. Unatoč dva boravka na rehabilitaciji, nije uspio pobijediti ovisnost. Pronađen je mrtav 2. veljače 2014. godine u svom stanu u Greenwich Villageu, od posljedica predoziranja drogom.

Oporuka i zaklada

U svojoj oporuci, Hoffman je cjelokupnu imovinu vrijednu oko 35 milijuna eura ostavio Mimi O'Donnell, svjesno izbjegavajući stvaranje privatnih fondova za djecu jer nije želio da budu označeni kao "djeca fondova".

Nakon njegove smrti, kazalište Labyrinth, čiji je bio dugogodišnji član, organizirala je bdjenje sa svijećama, a Broadway je na minutu zamračio svoja svjetla u znak počasti. David Bar Katz, prijatelj koji ga je pronašao mrtvog, osnovao je zakladu za dramatičare u Hoffmanovu čast, dodjeljujući godišnju nagradu od 45.000 eura neproduciranim dramskim tekstovima.

Foto: Darren Calabrese/PRESS ASSOCIATI

Hoffmanova smrt potresla je filmsku industriju i ostavila prazninu koju će biti teško popuniti. Njegov posljednji film, "The Hunger Games: Mockingjay - Part 2", posvećen je njemu, a njegove scene koje nisu bile dovršene morale su biti prerađene kako bi se film mogao završiti.