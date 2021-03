Hrvatska manjinska koprodukcija 'Baksuzno bubanje ili bezumni pornić' Radua Judea osvojila je glavnu nagradu 71. izdanja Međunarodnog filmskog festivala u Berlinu. Film je u natjecateljskom programu Berlinalea imao svoju svjetsku premijeru, a nastao je u koprodukciji Rumunjske, Luksemburga, Češke i Hrvatske. Hrvatski koproducent filma je Kinorama, a koproducentica Ankica Jurić Tilić.

- Zlatni Medvjed ide filmu koji posjeduje rijetku i važnu kvalitetu dugovječnog umjetničkog djela. Film je uhvatio samu srž i bit, um i tijelo, vrijednost i surovost naše sadašnjosti, točno ovog trenutka u kojem živimo. To uspijeva izazivajući duh našeg vremena, šamarajući ga i pozivajući ga na dvoboj. Uz to, izaziva trenutno stanje u filmu te pokretima kamere potresa naše društvene i filmske norme. Film je istovremeno i razrađen i divlji, pametan i djetinjast, geometrijski točan i živahan, neprecizan u najboljem smislu. Gledatelja napada, izaziva neslaganje, ali nikome ne ostavlja sigurnu udaljenost - stoji u objašnjenju Međunarodnog žirija 71. Berlinalea koji čine Ildikó Enyedi (Mađarska), Nadav Lapid (Izrael), Adina Pintilie (Rumunjska), Mohammad Rasoulof (Iran), Gianfranco Rosi (Italija) i Jasmila Žbanić (Bosna i Hercegovina).

Srebrni medvjed Velikog žirija dodijeljen je filmu 'Wheel of Fortune and Fantasy' u režiji Ryusukea Hamaguchija, a Srebrni medvjed žirija otišao je filmu 'Herr Bachmann und seine Klasse' (Mr Bachmann and His Class) redateljice Marie Speth. Srebrnog medvjeda za najboljeg redatelja osvojio je Dénes Nagy za film 'Természetes fény' (Natural Light), dok je onog za najbolju glavnu ulogu dobila Maren Eggert za film 'Ich bin dein Mensch' (I'm Your Man) Marie Schrader. Srebrnog medvjeda za najbolju sporednu ulogu dobila je Lilla Kizlinger za 'Rengeteg - mindenhol látlak' (Forest - I See You Everywhere) Bencea Fliegaufa. Za najbolji scenarij nagrađen je Hong Sangsoo za 'Inteurodeoksyeon' (Introduction) koji je i režirao, dok je za izniman umjetnički doprinos Srebrnim medvjedom nagrađen Yibrán Asuad za montažu filma 'Una película de policías' (A Cop Movie) Alonsa Ruizpalaciosa.

'Baksuzno bubanje ili bezumni pornić' (Bad Luck Banging or Loony Porn) priča je o nastavnici Emi koja se zatekne u nezahvalnoj situaciji nakon što u javnost procuri njena privatna snimka seksa s mužem. Iako prisiljena suočiti se s bijesnim roditeljima koji inzistiraju na tome da bude otpuštena iz škole, Emi je odlučna u borbi da ne popusti njihovom pritisku. Radu Jude donosi uzbudljivu kompilaciju atipične forme i beskompromisnog humora, s mnoštvom britkih i zanimljivih opaski o licemjerju i predrasudama tipičnim za današnje društvo.

- Ovaj film potaknut je dugim razgovorima s prijateljima. U nekoliko navrata raspravljali smo o stvarnim događajima u Rumunjskoj i drugim državama, odnosno o učiteljima koji su zbog svog privatnog života - erotskih razgovora uživo preko kamere ili objavljivanja amaterskih pornografskih snimki na Internetu – potjerani iz škola u kojima su predavali. Naše rasprave bile su toliko žestoke, da sam zaključio da se iza te naizgled trivijalne i plitke teme očito još mnogo toga skriva, ako su reakcije tako snažne. Tad sam odlučio snimiti film i sad u raspravi sa svojim prijateljima ja imam zadnju riječ, jer oni ovakav oblik očitovanja nemaju na raspolaganju - rekao je Radu Jude o svom najnovijem naslovu.

Scenarij za film potpisao je sam redatelj Radu Jude, producentica filma je Ada Solomon (microFILM, Rumunjska), koproducenti su Paul Thiltges i Adrien Chef (Paul Thiltges Distributions, Luksemburg), Jiří Konečný (endorfilm, Češka) i Ankica Jurić Tilić (Kinorama, Hrvatska), direktor fotografije je Marius Panduru RSC, montažer Cătălin Cristuțiu, skladatelji Jura Ferina i Pavao Miholjević, zvuk potpisuju Hrvoje Radnić i Dana Bunescu, scenograf je Cristian Niculescu, a kostimografkinja Cireșica Cuciuc. U glavnoj ulozi učiteljice Emi je Katia Pascariu uz koju u filmu još igraju Claudia Ieremia, Olimpia Mălai, Nicodim Ungureanu, Alexandru Potocean i Andi Vasluianu.

Film je snimljen uz podršku Hrvatskog audiovizualnog centra.

- Ovo je fantastična vijest. Ankica Jurić Tilić je fenomen s neograničenom energijom i talentom. Stvarno možemo biti ponosni na nju! - izjavio je ravnatelj HAVC-a Chris Marcich.

Ovogodišnje izdanje Berlinalea podijeljeno je na dva djela. Prvi dio odvijao se u potpunosti online, a trajao je od 1. do 5. ožujka, a drugi dio namijenjen je fizičkim filmskim projekcijama, a održat će se od 9. do 20. lipnja.