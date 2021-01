Glumica Milena Radulović (25) prva je progovorila o seksualnom zlostavljanju od strane vlasnika škole glume, Miroslava Mike Aleksića (68). Šest godina bila je u njegovoj školi, a prvi puta silovao ju je kada je imala 17 godina.

POGLEDAJTE VIDEO:

No Milena nije jedina u ovom slučaju. Svoja iskustva podijelile su i druge srpske glumice, kako bi podigle svijest ženama da se zlostavljanje treba odmah prijaviti. Prije Milene, odjeknula je ispovijest glumice Danijele Štajnfeld (37), koja je otkrila kako je silovana od strane moćnika iz filmske industrije kada je imala 21 godinu. O bolnoj temi progovorila je u svom dokumentarnom filmu.

U početku filma objasnila je kako ju je bilo strah govoriti o tome, ali je naposljetku smogla snage i ispričala svoje traumatično iskustvo. Tvrdi kako ju je silovao i poznanik kada je imala 18 godina. Danas se kaje što silovatelja nije tužila, jer kako kaže, nije se željela osvećivati. Trebalo joj je vremena da se oporavi i ponovno vjeruje muškarcima.

A pjevačicu Natašu Bekvalac (40) prije tri godine pretukao je bivši suprug Luka Lazukić, samo 40 dana nakon što je rodila. Na nju je to ostavilo teške posljedice.

Njezina kolegica, pjevačica Goca Tržan (46), nedavno je u velikoj ispovijesti ispričala kako ju je prijatelj pokušao silovati.

- Bili smo bliski, imala sam puno povjerenja u njega, a on je to iskoristio. Htio me natjerati na seks, željela sam zaboraviti na taj pakao pa sam šutjela. Nisam ga prijavila jer sam se plašila osuda okoline - rekla je Goca, prenose srpski mediji.