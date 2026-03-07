Znamo ga kao tatu McCallistera u filmovima "Sam u kući", a evo što je obilježilo njegov život

S licem poznatim generacijama koje su odrasle uz blagdanske klasike, John Heard bio je glumac čija je prisutnost na ekranu djelovala poznato i utješno. Većina ga pamti kao Petera McCallistera, pomalo smušenog, ali brižnog oca iz kultnih filmova "Sam u kući". Ipak, iza te planetarno popularne uloge krio se život ispunjen glumačkim talentom, kritički hvaljenim izvedbama, ali i osobnim demonima, turbulentnim vezama i tihom boli koja ga je pratila do samog kraja. Njegova priča nije samo priča o "tati iz Sam u kući", već o kompleksnom umjetniku koji je, prema vlastitom priznanju, osjećao da je mogao postići i više.

Prije nego što je postao dio filmske povijesti, John Matthew Heard Jr., rođen 7. ožujka 1946. u Washingtonu, D.C., brusio je svoj zanat na kazališnim daskama. Tijekom 1970-ih postao je cijenjeno ime na Off-Broadway sceni, a njegov talent nagrađen je dvjema prestižnim nagradama Obie, kazališnim ekvivalentom Oscara, za uloge u predstavama "Othello" i "Split". Njegova scenska pojava bila je magnetska. Redatelj Ivan Passer, koji mu je dao jednu od ključnih uloga karijere, prisjetio se kako ga je prvi put vidio na pozornici: "Odjednom se pojavio glumac koji je svojim glasom utišao cijelu publiku. Bio je to John Heard."

John Heard death | Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

Taj ga je talent uveo u svijet filma, gdje je brzo stekao reputaciju ozbiljnog karakternog glumca. Njegova izvedba u kultnom trileru "Cutter's Way", u kojem je glumio ogorčenog i ranjenog vijetnamskog veterana Alexa Cuttera, smatra se njegovim remek-djelom. David Ansen iz Newsweeka tada je napisao: "Heard je pružio svoju najbolju filmsku izvedbu: smiješan je, abrazivan i lud, ali vidite samosvijest koja ga izjeda iznutra." Nizali su se uspjesi u filmovima poput "Cat People", "Big", gdje je glumio suparnika Tomu Hanksu, te drami "Beache"s uz Bette Midler.

Godine 1990. stigla je uloga koja će ga definirati za najširu publiku. Kao Peter McCallister u filmu "Sam u kući", postao je sinonim za oca koji u blagdanskoj strci uspijeva zaboraviti vlastito dijete. Film je postao globalni fenomen, a Heard je ponovio ulogu i u nastavku "Sam u kući 2". Iako je cijenio nevjerojatan uspjeh filma, kasnije je priznao kako se bojao da će ostati zarobljen u toj ulozi. Svojem liku pristupio je kombinirajući dramsku zabrinutost oca koji traži sina s klasičnim komičnim elementima, stvorivši tako lik s kojim su se milijuni mogli poistovjetiti.

Foto: Supplied by LMK / IPA

Heardova karijera nastavila se zapaženim ulogama u hitovima poput "The Pelican Brief" i "Awakenings", no jedan od vrhunaca stigao je s televizije. Za ulogu korumpiranog i autodestruktivnog detektiva Vina Makaziana u kultnoj seriji "Obitelj Soprano" zaradio je 1999. godine nominaciju za nagradu Emmy. Ta mu je uloga omogućila da pokaže svu dubinu svog talenta, glumeći moralno kompleksnog čovjeka na rubu propasti. Kasnije je ostvario i zapažene uloge u serijama poput "Prison Break", gdje je glumio guvernera Franka Tancredija.

No, dok je na ekranu često glumio stabilne figure, njegov privatni život bio je obilježen nemirom. Ženio se tri puta, a svaki brak završio je brzo. Prvi, s glumicom Margot Kidder, poznatom po ulozi Lois Lane, trajao je svega šest dana 1979. godine. Najdulji brak, s Sharon Heard, potrajao je od 1988. do 1996. i u njemu je dobio dvoje djece, kćer Anniku i sina Maxwella. Treći brak, s Lanom Pritchard, okončan je nakon sedam mjeseci 2010. godine.

Njegova najburnija veza bila je s glumicom Melissom Leo, s kojom je dobio sina Johna "Jacka" Matthewa. Njihov je odnos bio obilježen sukobima i sudskim tužbama. Heard je 1991. uhićen zbog napada na Leo, a godinama kasnije osuđen je zbog neovlaštenog ulaska u njezin dom. Tenzije su se s godinama smirile, no ožiljci su ostali. Dodatnu tragediju u njegov život unijela je smrt sina Maxwella, koji je preminuo u snu u prosincu 2016., samo sedam mjeseci prije očeve smrti.

John Heard preminuo je 21. srpnja 2017. u dobi od 71 godine. Pronađen je mrtav u hotelskoj sobi u Palo Altu u Kaliforniji, gdje se oporavljao od lakše operacije leđa. Obdukcija je kasnije potvrdila da operacija nije imala veze sa smrću, već da je preminuo od iznenadnog srčanog udara uzrokovanog postojećom srčanom bolešću.

U jednom od rijetkih introspektivnih intervjua 2008. godine, Heard je s bolnom iskrenošću procijenio svoju karijeru.

​- Pretpostavljam da sam od mladog glavnog glumca postao samo neka vrsta zanatskog glumca... Bio sam pomalo arogantan kreten. Mislim da sam imao svoje vrijeme. Ispustio sam loptu, kako bi rekao moj otac. Mislim da sam mogao učiniti više sa svojom karijerom, ali nekako sam skrenuo s puta. Ali to je u redu, tako je kako je. Bez gorčine. Ne žalim ni za čim. Osim što sam mogao igrati neke veće uloge.