Znaš li tko sam? Bit ću bogata, govorila je u neimaštini. Mama nije htjela da se bavi glumom

Kraljica humora Jelisaveta Seka Sablić (83) više od pola stoljeća osvaja publiku humorom, šarmom i talentom. Ovu legendu jugoslavenske kinematografije mnogi pamte iz hit serija i filmova 70-ih i 80-ih godina poput “Maratonaca”, “Žikine dinastije”, “Boljeg života”, “Rada na određeno vreme”, “Kamiondžija”...

Odrastala je, kako je napisala u autobiografiji, u neimaštini, ali na teško djetinjstvo nikad se nije žalila. Dok je bila mala, govorila je da će postati bogata. Još tijekom školovanja pokazivala je interes za glumu, no majka je smatrala da bi trebala odabrati sigurnije zanimanje. Nakon završene gimnazije upisala je Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu, gdje je diplomirala 1965.

Prve glumačke korake napravila je tijekom studija nastupajući u omladinskom kazalištu Dadov. Nakon diplome postala je članica legendarnoga beogradskoga kazališta Atelje 212. Unatoč brojnim različitim ulogama, za jednom žali. “Nisu mi nikad dali da igram ljubavnicu. Gledajući velike zvijezde kao što je Meryl Streep, pomislila sam da bih mogla igrati kao ona...”, rekla nam je Seka jednom prilikom.

Baš kao i Meryl, Seka je i sad u glumačkom vrhu, a to je još jedanput potvrdila svojom ulogom u filmu “Svadba”, koji ruši sve rekorde gledanosti.